- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 171
Profit Trade:
607 (51.83%)
Loss Trade:
564 (48.16%)
Best Trade:
167.28 GBP
Worst Trade:
-74.84 GBP
Profitto lordo:
3 354.69 GBP (19 201 218 pips)
Perdita lorda:
-3 603.49 GBP (25 334 870 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (133.22 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
181.07 GBP (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
85.55%
Massimo carico di deposito:
19.36%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
728 (62.17%)
Short Trade:
443 (37.83%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.21 GBP
Profitto medio:
5.53 GBP
Perdita media:
-6.39 GBP
Massime perdite consecutive:
14 (-90.27 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-170.17 GBP (3)
Crescita mensile:
2.74%
Previsione annuale:
33.28%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
456.65 GBP
Massimale:
1 121.61 GBP (51.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.33% (1 121.61 GBP)
Per equità:
46.69% (469.68 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|590
|XAUUSDi
|440
|GBPUSDi
|44
|AUDCADi
|20
|USDJPYi
|16
|EURNZDi
|13
|EURUSDi
|10
|CHFJPYi
|9
|NZDCADi
|7
|AUDUSDi
|6
|GBPJPYi
|4
|AUDJPYi
|4
|EURJPYi
|3
|NZDUSDi
|3
|EURAUDi
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-161
|XAUUSDi
|-273
|GBPUSDi
|46
|AUDCADi
|-5
|USDJPYi
|-6
|EURNZDi
|38
|EURUSDi
|2
|CHFJPYi
|44
|NZDCADi
|2
|AUDUSDi
|6
|GBPJPYi
|-42
|AUDJPYi
|20
|EURJPYi
|-4
|NZDUSDi
|3
|EURAUDi
|9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-6.1M
|XAUUSDi
|256
|GBPUSDi
|2.3K
|AUDCADi
|-1.3K
|USDJPYi
|-659
|EURNZDi
|7.1K
|EURUSDi
|238
|CHFJPYi
|6.9K
|NZDCADi
|129
|AUDUSDi
|699
|GBPJPYi
|-6.6K
|AUDJPYi
|2.9K
|EURJPYi
|-587
|NZDUSDi
|295
|EURAUDi
|1.5K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.28 GBP
Worst Trade: -75 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +133.22 GBP
Massima perdita consecutiva: -90.27 GBP
