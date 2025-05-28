SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BlackBull FastWay
Savell Martin

BlackBull FastWay

Savell Martin
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 171
Profit Trade:
607 (51.83%)
Loss Trade:
564 (48.16%)
Best Trade:
167.28 GBP
Worst Trade:
-74.84 GBP
Profitto lordo:
3 354.69 GBP (19 201 218 pips)
Perdita lorda:
-3 603.49 GBP (25 334 870 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (133.22 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
181.07 GBP (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
85.55%
Massimo carico di deposito:
19.36%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
728 (62.17%)
Short Trade:
443 (37.83%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.21 GBP
Profitto medio:
5.53 GBP
Perdita media:
-6.39 GBP
Massime perdite consecutive:
14 (-90.27 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-170.17 GBP (3)
Crescita mensile:
2.74%
Previsione annuale:
33.28%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
456.65 GBP
Massimale:
1 121.61 GBP (51.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.33% (1 121.61 GBP)
Per equità:
46.69% (469.68 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 590
XAUUSDi 440
GBPUSDi 44
AUDCADi 20
USDJPYi 16
EURNZDi 13
EURUSDi 10
CHFJPYi 9
NZDCADi 7
AUDUSDi 6
GBPJPYi 4
AUDJPYi 4
EURJPYi 3
NZDUSDi 3
EURAUDi 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -161
XAUUSDi -273
GBPUSDi 46
AUDCADi -5
USDJPYi -6
EURNZDi 38
EURUSDi 2
CHFJPYi 44
NZDCADi 2
AUDUSDi 6
GBPJPYi -42
AUDJPYi 20
EURJPYi -4
NZDUSDi 3
EURAUDi 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -6.1M
XAUUSDi 256
GBPUSDi 2.3K
AUDCADi -1.3K
USDJPYi -659
EURNZDi 7.1K
EURUSDi 238
CHFJPYi 6.9K
NZDCADi 129
AUDUSDi 699
GBPJPYi -6.6K
AUDJPYi 2.9K
EURJPYi -587
NZDUSDi 295
EURAUDi 1.5K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.28 GBP
Worst Trade: -75 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +133.22 GBP
Massima perdita consecutiva: -90.27 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlackBull FastWay
30USD al mese
-23%
0
0
USD
1.6K
GBP
17
97%
1 171
51%
86%
0.93
-0.21
GBP
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.