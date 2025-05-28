- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
266 (72.67%)
Loss Trade:
100 (27.32%)
Best Trade:
356.73 USD
Worst Trade:
-36.54 USD
Profitto lordo:
3 112.69 USD (65 652 pips)
Perdita lorda:
-1 095.50 USD (71 994 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (58.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 226.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
83.73%
Massimo carico di deposito:
43.60%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
161 (43.99%)
Short Trade:
205 (56.01%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
5.51 USD
Profitto medio:
11.70 USD
Perdita media:
-10.96 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-529.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-529.02 USD (21)
Crescita mensile:
1.68%
Previsione annuale:
20.40%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
529.02 USD (16.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.26% (529.02 USD)
Per equità:
69.07% (1 606.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|207
|GBPUSD
|153
|archived
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|410
|GBPUSD
|381
|archived
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|-22K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +356.73 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +58.17 USD
Massima perdita consecutiva: -529.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
