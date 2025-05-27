SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hinokami Kagura EXNS
Yusuke Hoshino

Hinokami Kagura EXNS

Yusuke Hoshino
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 70 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Exness-Real7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
42 (56.00%)
Loss Trade:
33 (44.00%)
Best Trade:
88 536.00 JPY
Worst Trade:
-80 808.00 JPY
Profitto lordo:
1 133 244.00 JPY (6 789 pips)
Perdita lorda:
-918 176.00 JPY (5 460 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (163 464.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
163 464.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
3.65%
Massimo carico di deposito:
20.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
38 (50.67%)
Short Trade:
37 (49.33%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2 867.57 JPY
Profitto medio:
26 982.00 JPY
Perdita media:
-27 823.52 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-92 232.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-92 232.00 JPY (2)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
27.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 534.00 JPY
Massimale:
226 464.00 JPY (19.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.61% (226 464.00 JPY)
Per equità:
4.58% (47 040.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88 536.00 JPY
Worst Trade: -80 808 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +163 464.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -92 232.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Exness-Real
0.15 × 13
Exness-Real7
0.43 × 58
Exness-Real6
0.51 × 255
Exness-Real4
1.33 × 6
FxPro.com-Real01
1.43 × 7
DPrimeVU-Live 7
3.33 × 3
XM.COM-Real 2
3.73 × 11
Non ci sono recensioni
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.