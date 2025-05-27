- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
42 (56.00%)
Loss Trade:
33 (44.00%)
Best Trade:
88 536.00 JPY
Worst Trade:
-80 808.00 JPY
Profitto lordo:
1 133 244.00 JPY (6 789 pips)
Perdita lorda:
-918 176.00 JPY (5 460 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (163 464.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
163 464.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
3.65%
Massimo carico di deposito:
20.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
38 (50.67%)
Short Trade:
37 (49.33%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2 867.57 JPY
Profitto medio:
26 982.00 JPY
Perdita media:
-27 823.52 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-92 232.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-92 232.00 JPY (2)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
27.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 534.00 JPY
Massimale:
226 464.00 JPY (19.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.61% (226 464.00 JPY)
Per equità:
4.58% (47 040.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88 536.00 JPY
Worst Trade: -80 808 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +163 464.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -92 232.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.15 × 13
|
Exness-Real7
|0.43 × 58
|
Exness-Real6
|0.51 × 255
|
Exness-Real4
|1.33 × 6
|
FxPro.com-Real01
|1.43 × 7
|
DPrimeVU-Live 7
|3.33 × 3
|
XM.COM-Real 2
|3.73 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
70USD al mese
22%
0
0
USD
USD
1.2M
JPY
JPY
23
100%
75
56%
4%
1.23
2 867.57
JPY
JPY
20%
1:200