Solatun

BLACKSCALPER

Solatun
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
70 (66.66%)
Loss Trade:
35 (33.33%)
Best Trade:
5.66 USD
Worst Trade:
-8.58 USD
Profitto lordo:
86.08 USD (5 494 pips)
Perdita lorda:
-65.71 USD (2 879 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
11.28%
Massimo carico di deposito:
8.24%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
61 (58.10%)
Short Trade:
44 (41.90%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.48 USD (2)
Crescita mensile:
19.90%
Previsione annuale:
241.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.88 USD
Massimale:
39.32 USD (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (39.32 USD)
Per equità:
4.01% (7.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 47
GBPUSD 30
EURUSD 23
XAUUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -2
GBPUSD 31
EURUSD -27
XAUUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 433
GBPUSD 1.2K
EURUSD -727
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.66 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.41 USD
Massima perdita consecutiva: -3.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PurpleTradingSC-02Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 22
Valutrades-Real-HK
0.00 × 3
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.48 × 23
FusionMarkets-Live
0.71 × 123
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
Coinexx-Demo
2.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FXPIG-LIVE
4.87 × 15
IronFXBM-Real9
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 95
ICMarketsSC-Live31
6.38 × 8
FBS-Real-4
6.50 × 4
BDSwissGlobal-Real03
7.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
7.60 × 5
Just2Trade-Real
10.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
12.60 × 30
RoboForex-Pro-2
13.07 × 14
30-50 usd= 0.01
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 04:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 11:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 06:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.28 01:56
Share of trading days is too low
2025.05.28 01:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 01:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.27 14:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.27 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.