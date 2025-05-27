- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
70 (66.66%)
Loss Trade:
35 (33.33%)
Best Trade:
5.66 USD
Worst Trade:
-8.58 USD
Profitto lordo:
86.08 USD (5 494 pips)
Perdita lorda:
-65.71 USD (2 879 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
11.28%
Massimo carico di deposito:
8.24%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
61 (58.10%)
Short Trade:
44 (41.90%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-1.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.48 USD (2)
Crescita mensile:
19.90%
Previsione annuale:
241.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.88 USD
Massimale:
39.32 USD (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (39.32 USD)
Per equità:
4.01% (7.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-2
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|-27
|XAUUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|433
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|-727
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.66 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.41 USD
Massima perdita consecutiva: -3.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 22
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 3
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.48 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.71 × 123
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FXPIG-LIVE
|4.87 × 15
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.46 × 95
|
ICMarketsSC-Live31
|6.38 × 8
|
FBS-Real-4
|6.50 × 4
|
BDSwissGlobal-Real03
|7.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|7.60 × 5
|
Just2Trade-Real
|10.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|12.60 × 30
|
RoboForex-Pro-2
|13.07 × 14
30-50 usd= 0.01
Non ci sono recensioni
