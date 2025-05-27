- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
405 (45.71%)
Loss Trade:
481 (54.29%)
Best Trade:
957.66 EUR
Worst Trade:
-446.29 EUR
Profitto lordo:
78 072.34 EUR (11 008 112 pips)
Perdita lorda:
-68 318.26 EUR (11 456 092 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 448.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 535.64 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.05%
Massimo carico di deposito:
54.15%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
746 (84.20%)
Short Trade:
140 (15.80%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
11.01 EUR
Profitto medio:
192.77 EUR
Perdita media:
-142.03 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-1 669.09 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 808.32 EUR (9)
Crescita mensile:
50.32%
Previsione annuale:
610.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 051.64 EUR
Massimale:
8 942.28 EUR (90.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.64% (8 941.94 EUR)
Per equità:
22.97% (637.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|375
|BTCUSD
|219
|ETHUSD
|82
|US500
|77
|GBPJPY
|40
|US30
|39
|USTEC
|31
|GOOG.NAS
|10
|MSFT.NAS
|7
|AAPL.NAS
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-803
|ETHUSD
|1.9K
|US500
|1.1K
|GBPJPY
|-1.9K
|US30
|-2.3K
|USTEC
|-3.5K
|GOOG.NAS
|841
|MSFT.NAS
|341
|AAPL.NAS
|-420
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|BTCUSD
|-341K
|ETHUSD
|77K
|US500
|58K
|GBPJPY
|-23K
|US30
|-159K
|USTEC
|-173K
|GOOG.NAS
|608
|MSFT.NAS
|746
|AAPL.NAS
|-3.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +957.66 EUR
Worst Trade: -446 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 448.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 669.09 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 208
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
38
99%
886
45%
93%
1.14
11.01
EUR
EUR
84%
1:500