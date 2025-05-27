SegnaliSezioni
Lukas Adamec

ICMarkets live

Lukas Adamec
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
405 (45.71%)
Loss Trade:
481 (54.29%)
Best Trade:
957.66 EUR
Worst Trade:
-446.29 EUR
Profitto lordo:
78 072.34 EUR (11 008 112 pips)
Perdita lorda:
-68 318.26 EUR (11 456 092 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 448.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 535.64 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.05%
Massimo carico di deposito:
54.15%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
746 (84.20%)
Short Trade:
140 (15.80%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
11.01 EUR
Profitto medio:
192.77 EUR
Perdita media:
-142.03 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-1 669.09 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 808.32 EUR (9)
Crescita mensile:
50.32%
Previsione annuale:
610.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 051.64 EUR
Massimale:
8 942.28 EUR (90.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.64% (8 941.94 EUR)
Per equità:
22.97% (637.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 375
BTCUSD 219
ETHUSD 82
US500 77
GBPJPY 40
US30 39
USTEC 31
GOOG.NAS 10
MSFT.NAS 7
AAPL.NAS 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16K
BTCUSD -803
ETHUSD 1.9K
US500 1.1K
GBPJPY -1.9K
US30 -2.3K
USTEC -3.5K
GOOG.NAS 841
MSFT.NAS 341
AAPL.NAS -420
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 115K
BTCUSD -341K
ETHUSD 77K
US500 58K
GBPJPY -23K
US30 -159K
USTEC -173K
GOOG.NAS 608
MSFT.NAS 746
AAPL.NAS -3.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +957.66 EUR
Worst Trade: -446 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 448.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 669.09 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 208
Non ci sono recensioni
2025.09.28 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 23:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 23:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 13:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.43% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICMarkets live
30USD al mese
7%
0
0
USD
20K
EUR
38
99%
886
45%
93%
1.14
11.01
EUR
84%
1:500
Copia

