Trade:
38
Profit Trade:
15 (39.47%)
Loss Trade:
23 (60.53%)
Best Trade:
299.00 USD
Worst Trade:
-1 039.00 USD
Profitto lordo:
2 513.30 USD (41 648 pips)
Perdita lorda:
-2 914.84 USD (34 688 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (523.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
523.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
17.09%
Massimo carico di deposito:
126.60%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
23 (60.53%)
Short Trade:
15 (39.47%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-10.57 USD
Profitto medio:
167.55 USD
Perdita media:
-126.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 293.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 293.47 USD (4)
Crescita mensile:
-53.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
850.04 USD
Massimale:
1 355.46 USD (90.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.04% (1 355.46 USD)
Per equità:
63.33% (753.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-402
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
598
USD
USD
22
0%
38
39%
17%
0.86
-10.57
USD
USD
90%
1:200