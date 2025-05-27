- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 521
Profit Trade:
941 (61.86%)
Loss Trade:
580 (38.13%)
Best Trade:
51 045.00 JPY
Worst Trade:
-117 301.00 JPY
Profitto lordo:
4 910 287.00 JPY (140 620 pips)
Perdita lorda:
-4 436 008.00 JPY (135 766 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (71 968.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
176 860.00 JPY (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
9.06%
Massimo carico di deposito:
60.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
814 (53.52%)
Short Trade:
707 (46.48%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
311.82 JPY
Profitto medio:
5 218.16 JPY
Perdita media:
-7 648.29 JPY
Massime perdite consecutive:
14 (-60 428.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-163 488.00 JPY (7)
Crescita mensile:
-3.19%
Previsione annuale:
-38.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 373.00 JPY
Massimale:
696 977.00 JPY (41.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.52% (696 977.00 JPY)
Per equità:
3.87% (102 501.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1427
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4.2K
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|-16
|AUDJPY
|-1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|8.3K
|EURJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-759
|EURUSD
|-1.3K
|AUDJPY
|-257
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51 045.00 JPY
Worst Trade: -117 301 JPY
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71 968.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -60 428.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.49 × 645
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.66 × 6428
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
