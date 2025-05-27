SegnaliSezioni
Yusuke Hoshino

Nobunaga GF

Yusuke Hoshino
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 30%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 521
Profit Trade:
941 (61.86%)
Loss Trade:
580 (38.13%)
Best Trade:
51 045.00 JPY
Worst Trade:
-117 301.00 JPY
Profitto lordo:
4 910 287.00 JPY (140 620 pips)
Perdita lorda:
-4 436 008.00 JPY (135 766 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (71 968.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
176 860.00 JPY (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
9.06%
Massimo carico di deposito:
60.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
814 (53.52%)
Short Trade:
707 (46.48%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
311.82 JPY
Profitto medio:
5 218.16 JPY
Perdita media:
-7 648.29 JPY
Massime perdite consecutive:
14 (-60 428.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-163 488.00 JPY (7)
Crescita mensile:
-3.19%
Previsione annuale:
-38.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 373.00 JPY
Massimale:
696 977.00 JPY (41.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.52% (696 977.00 JPY)
Per equità:
3.87% (102 501.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1427
EURJPY 35
GBPJPY 23
EURUSD 22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4.2K
EURJPY -11
GBPJPY -4
EURUSD -16
AUDJPY -1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 8.3K
EURJPY -1.3K
GBPJPY -759
EURUSD -1.3K
AUDJPY -257
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51 045.00 JPY
Worst Trade: -117 301 JPY
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71 968.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -60 428.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
TitanFX-01
0.31 × 875
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
GaitameFinest-S2-Demo
1.49 × 645
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.66 × 6428
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 più
Non ci sono recensioni
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.92% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 21:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 21:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 21:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
