SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FBS FOREX 4 ALL
Alexandre Tavares Vieira Dias

FBS FOREX 4 ALL

Alexandre Tavares Vieira Dias
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 237%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
526 (95.63%)
Loss Trade:
24 (4.36%)
Best Trade:
48.15 USD
Worst Trade:
-95.81 USD
Profitto lordo:
1 034.12 USD (124 608 pips)
Perdita lorda:
-332.00 USD (42 699 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (234.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.30 USD (130)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.36%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
228 (41.45%)
Short Trade:
322 (58.55%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-13.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-214.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.53 USD (3)
Crescita mensile:
9.61%
Previsione annuale:
116.64%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
220.84 USD (37.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.17% (220.84 USD)
Per equità:
45.69% (430.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 158
EURJPY 38
USDCAD 36
GBPUSD 34
EURUSD 33
GBPCAD 28
GBPCHF 26
GBPJPY 24
EURCAD 20
NZDCAD 17
EURGBP 17
EURNZD 12
GBPAUD 12
AUDJPY 11
NZDUSD 10
USDCHF 9
AUDUSD 8
CADJPY 8
CHFJPY 7
US30 7
GBPNZD 6
EURCHF 6
EURAUD 6
AUDNZD 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
NZDCHF 1
CADCHF 1
HK50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 30
EURJPY 61
USDCAD 31
GBPUSD 44
EURUSD 37
GBPCAD 50
GBPCHF 72
GBPJPY 31
EURCAD 19
NZDCAD 19
EURGBP 101
EURNZD 20
GBPAUD 27
AUDJPY 21
NZDUSD 20
USDCHF 29
AUDUSD 10
CADJPY 7
CHFJPY 8
US30 25
GBPNZD 6
EURCHF 7
EURAUD 9
AUDNZD 8
USDJPY 6
AUDCAD 4
NZDCHF 1
CADCHF 1
HK50 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.8K
EURJPY 8.7K
USDCAD 4.2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.4K
GBPCAD 5.1K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 3.9K
EURCAD 2K
NZDCAD 2.1K
EURGBP 3K
EURNZD 3.3K
GBPAUD 3.1K
AUDJPY 2.9K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 1.4K
AUDUSD 952
CADJPY 1K
CHFJPY 1.1K
US30 17K
GBPNZD 1K
EURCHF 415
EURAUD 1.3K
AUDNZD 931
USDJPY 641
AUDCAD 533
NZDCHF 58
CADCHF 58
HK50 3.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.15 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 130
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +234.30 USD
Massima perdita consecutiva: -214.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.13 × 24
285 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

SALA DE SINAIS F-O-R-E-X iniciado recentemente! (19/04/2025)


(Somente para Brasileiros ou Portugueses ou Angolanos)

Sinais EUR-USD, GOLD, USD-CAD, BITCOIN, NASDAQ, US30, GBP-JPY entre outros.

M5, M15, Scalp e Swing Trade, com ou sem STOP.


Se você não tem tempo para operar, deixa que a gente analise os melhores gatilhos e você apenas copia! 

E se você não sabe operar DAYTRADE, temos o curso básico por um precinho que cabe no seu bolso...

Aprenda a operar no MERCADO FINANCEIRO INTERNACIONAL.

F.O.R.E.X.4ALL - 4TRADE TEAM 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 17:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 13:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati