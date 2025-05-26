- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
526 (95.63%)
Loss Trade:
24 (4.36%)
Best Trade:
48.15 USD
Worst Trade:
-95.81 USD
Profitto lordo:
1 034.12 USD (124 608 pips)
Perdita lorda:
-332.00 USD (42 699 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (234.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.30 USD (130)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.36%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
228 (41.45%)
Short Trade:
322 (58.55%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-13.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-214.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.53 USD (3)
Crescita mensile:
9.61%
Previsione annuale:
116.64%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
220.84 USD (37.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.17% (220.84 USD)
Per equità:
45.69% (430.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|EURJPY
|38
|USDCAD
|36
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|33
|GBPCAD
|28
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|24
|EURCAD
|20
|NZDCAD
|17
|EURGBP
|17
|EURNZD
|12
|GBPAUD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDUSD
|10
|USDCHF
|9
|AUDUSD
|8
|CADJPY
|8
|CHFJPY
|7
|US30
|7
|GBPNZD
|6
|EURCHF
|6
|EURAUD
|6
|AUDNZD
|5
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|HK50
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|EURJPY
|61
|USDCAD
|31
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|50
|GBPCHF
|72
|GBPJPY
|31
|EURCAD
|19
|NZDCAD
|19
|EURGBP
|101
|EURNZD
|20
|GBPAUD
|27
|AUDJPY
|21
|NZDUSD
|20
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|10
|CADJPY
|7
|CHFJPY
|8
|US30
|25
|GBPNZD
|6
|EURCHF
|7
|EURAUD
|9
|AUDNZD
|8
|USDJPY
|6
|AUDCAD
|4
|NZDCHF
|1
|CADCHF
|1
|HK50
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.8K
|EURJPY
|8.7K
|USDCAD
|4.2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.4K
|GBPCAD
|5.1K
|GBPCHF
|2.5K
|GBPJPY
|3.9K
|EURCAD
|2K
|NZDCAD
|2.1K
|EURGBP
|3K
|EURNZD
|3.3K
|GBPAUD
|3.1K
|AUDJPY
|2.9K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|1.4K
|AUDUSD
|952
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|1.1K
|US30
|17K
|GBPNZD
|1K
|EURCHF
|415
|EURAUD
|1.3K
|AUDNZD
|931
|USDJPY
|641
|AUDCAD
|533
|NZDCHF
|58
|CADCHF
|58
|HK50
|3.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.15 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 130
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +234.30 USD
Massima perdita consecutiva: -214.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XGXPROTRADE-Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.13 × 24
