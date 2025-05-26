- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|736
|GBPNZD
|630
|GBPJPY
|593
|EURNZD
|553
|USDJPY
|548
|EURJPY
|536
|EURUSD
|519
|GBPUSD
|497
|EURCAD
|490
|EURAUD
|467
|CHFJPY
|453
|CADJPY
|448
|GBPCAD
|420
|NZDJPY
|415
|GBPCHF
|413
|SGDJPY
|384
|USDCAD
|361
|AUDCAD
|349
|AUDUSD
|341
|NZDUSD
|337
|GBPSGD
|320
|AUDJPY
|311
|NZDCAD
|306
|USDSGD
|305
|USDCHF
|298
|EURSGD
|297
|NZDSGD
|290
|AUDSGD
|249
|AUDCHF
|239
|EURCHF
|217
|NZDCHF
|213
|AUDNZD
|181
|CADCHF
|146
|EURGBP
|137
|CHFSGD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|606
|GBPNZD
|510
|GBPJPY
|550
|EURNZD
|452
|USDJPY
|527
|EURJPY
|446
|EURUSD
|701
|GBPUSD
|651
|EURCAD
|462
|EURAUD
|384
|CHFJPY
|393
|CADJPY
|414
|GBPCAD
|431
|NZDJPY
|400
|GBPCHF
|599
|SGDJPY
|342
|USDCAD
|366
|AUDCAD
|347
|AUDUSD
|445
|NZDUSD
|434
|GBPSGD
|329
|AUDJPY
|293
|NZDCAD
|288
|USDSGD
|327
|USDCHF
|408
|EURSGD
|286
|NZDSGD
|324
|AUDSGD
|266
|AUDCHF
|389
|EURCHF
|388
|NZDCHF
|348
|AUDNZD
|122
|CADCHF
|230
|EURGBP
|231
|CHFSGD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|34K
|GBPNZD
|33K
|GBPJPY
|34K
|EURNZD
|28K
|USDJPY
|30K
|EURJPY
|22K
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|25K
|EURCAD
|29K
|EURAUD
|27K
|CHFJPY
|32K
|CADJPY
|21K
|GBPCAD
|25K
|NZDJPY
|21K
|GBPCHF
|27K
|SGDJPY
|22K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|20K
|AUDUSD
|17K
|NZDUSD
|19K
|GBPSGD
|20K
|AUDJPY
|17K
|NZDCAD
|18K
|USDSGD
|19K
|USDCHF
|14K
|EURSGD
|23K
|NZDSGD
|14K
|AUDSGD
|16K
|AUDCHF
|13K
|EURCHF
|16K
|NZDCHF
|13K
|AUDNZD
|17K
|CADCHF
|13K
|EURGBP
|14K
|CHFSGD
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|1.66 × 29
Hello,
## Features of this Signal:
Automated scalping system trade on 34 forex currency :
AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDSGD.
Take profit:
100 points based with grid system after 500 loss points.
Lot start at 0.01 with grid open at 0.02 and 0.04 lot.
Recommendation:
Three EAs with different entry points, approx 200 trades are open simultaneously.
Optimal Deposit: $3,000+ (1:500 levrage account) or $30,000+ (standard levrage account).
Account type: Hedging
Best regards