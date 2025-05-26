SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalping Forex Major
Rafael Alexandre Ferreira

Scalping Forex Major

Rafael Alexandre Ferreira
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 549%
VantageInternational-Live 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 006
Profit Trade:
10 529 (80.95%)
Loss Trade:
2 477 (19.05%)
Best Trade:
52.01 EUR
Worst Trade:
-40.39 EUR
Profitto lordo:
18 859.13 EUR (2 031 691 pips)
Perdita lorda:
-6 902.36 EUR (855 975 pips)
Vincite massime consecutive:
128 (100.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
100.91 EUR (128)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
37.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
611
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
144.28
Long Trade:
7 946 (61.09%)
Short Trade:
5 060 (38.91%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
0.92 EUR
Profitto medio:
1.79 EUR
Perdita media:
-2.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-29.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-76.29 EUR (2)
Crescita mensile:
18.65%
Previsione annuale:
226.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
82.87 EUR (1.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.10% (76.29 EUR)
Per equità:
85.78% (10 038.42 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 736
GBPNZD 630
GBPJPY 593
EURNZD 553
USDJPY 548
EURJPY 536
EURUSD 519
GBPUSD 497
EURCAD 490
EURAUD 467
CHFJPY 453
CADJPY 448
GBPCAD 420
NZDJPY 415
GBPCHF 413
SGDJPY 384
USDCAD 361
AUDCAD 349
AUDUSD 341
NZDUSD 337
GBPSGD 320
AUDJPY 311
NZDCAD 306
USDSGD 305
USDCHF 298
EURSGD 297
NZDSGD 290
AUDSGD 249
AUDCHF 239
EURCHF 217
NZDCHF 213
AUDNZD 181
CADCHF 146
EURGBP 137
CHFSGD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 606
GBPNZD 510
GBPJPY 550
EURNZD 452
USDJPY 527
EURJPY 446
EURUSD 701
GBPUSD 651
EURCAD 462
EURAUD 384
CHFJPY 393
CADJPY 414
GBPCAD 431
NZDJPY 400
GBPCHF 599
SGDJPY 342
USDCAD 366
AUDCAD 347
AUDUSD 445
NZDUSD 434
GBPSGD 329
AUDJPY 293
NZDCAD 288
USDSGD 327
USDCHF 408
EURSGD 286
NZDSGD 324
AUDSGD 266
AUDCHF 389
EURCHF 388
NZDCHF 348
AUDNZD 122
CADCHF 230
EURGBP 231
CHFSGD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 34K
GBPNZD 33K
GBPJPY 34K
EURNZD 28K
USDJPY 30K
EURJPY 22K
EURUSD 27K
GBPUSD 25K
EURCAD 29K
EURAUD 27K
CHFJPY 32K
CADJPY 21K
GBPCAD 25K
NZDJPY 21K
GBPCHF 27K
SGDJPY 22K
USDCAD 15K
AUDCAD 20K
AUDUSD 17K
NZDUSD 19K
GBPSGD 20K
AUDJPY 17K
NZDCAD 18K
USDSGD 19K
USDCHF 14K
EURSGD 23K
NZDSGD 14K
AUDSGD 16K
AUDCHF 13K
EURCHF 16K
NZDCHF 13K
AUDNZD 17K
CADCHF 13K
EURGBP 14K
CHFSGD 139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.01 EUR
Worst Trade: -40 EUR
Vincite massime consecutive: 128
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +100.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
1.66 × 29
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hello,

## Features of this Signal:


Automated scalping system trade on 34 forex currency :

AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDSGD.


Take profit:

100 points based with grid system after 500 loss points.
Lot start at 0.01 with grid open at 0.02 and 0.04 lot.


Recommendation:

Three EAs with different entry points, approx 200 trades are open simultaneously.
Optimal Deposit: $3,000+ (1:500 levrage account) or $30,000+ (standard levrage account).
Account type: Hedging


Best regards


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 21:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 17:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 21:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 16:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati