Nikolai Gavrilyuk

Nikolay251079

Nikolai Gavrilyuk
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
125 (51.65%)
Loss Trade:
117 (48.35%)
Best Trade:
2 616.95 RUB
Worst Trade:
-3 109.23 RUB
Profitto lordo:
56 349.69 RUB (37 205 pips)
Perdita lorda:
-62 908.61 RUB (40 188 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4 340.25 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
4 340.25 RUB (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
6.47%
Massimo carico di deposito:
108.49%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
119 (49.17%)
Short Trade:
123 (50.83%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-27.10 RUB
Profitto medio:
450.80 RUB
Perdita media:
-537.68 RUB
Massime perdite consecutive:
7 (-2 054.45 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-5 123.18 RUB (5)
Crescita mensile:
1.65%
Previsione annuale:
20.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 876.07 RUB
Massimale:
14 053.54 RUB (138.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.97% (14 053.54 RUB)
Per equità:
11.37% (1 446.93 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 103
USDJPYrfd 46
EURUSDrfd 41
XAGUSDrfd 19
GBPUSDrfd 16
#MOEX 5
#PFE 5
EURJPYrfd 1
#LCO 1
GBPCADrfd 1
USDCADrfd 1
#DELL 1
CHFJPYrfd 1
#WMT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd -104
USDJPYrfd 64
EURUSDrfd 9
XAGUSDrfd -19
GBPUSDrfd -3
#MOEX -19
#PFE 19
EURJPYrfd 0
#LCO 0
GBPCADrfd 5
USDCADrfd 2
#DELL 0
CHFJPYrfd -18
#WMT -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd -4.3K
USDJPYrfd 2K
EURUSDrfd 75
XAGUSDrfd 10
GBPUSDrfd -542
#MOEX -211
#PFE 43
EURJPYrfd 13
#LCO -9
GBPCADrfd 102
USDCADrfd 57
#DELL 72
CHFJPYrfd -195
#WMT -114
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 616.95 RUB
Worst Trade: -3 109 RUB
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 340.25 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 054.45 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Всем привет. В основу торговли заряжен волновой анализ. Минимальная сумма депозита на вашем счете должна быть такая что бы хватило денег для покупки 0.01 лота золота. 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 10:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

