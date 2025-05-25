SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / D3luxe5 HighRisk
Serhii Zharkov

D3luxe5 HighRisk

Serhii Zharkov
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 131%
xChief-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
499
Profit Trade:
349 (69.93%)
Loss Trade:
150 (30.06%)
Best Trade:
41.46 USD
Worst Trade:
-35.69 USD
Profitto lordo:
1 842.03 USD (64 025 pips)
Perdita lorda:
-926.07 USD (28 307 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (19.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.51 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
51.23%
Massimo carico di deposito:
16.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
8.87
Long Trade:
241 (48.30%)
Short Trade:
258 (51.70%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
5.28 USD
Perdita media:
-6.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-103.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.21 USD (5)
Crescita mensile:
17.88%
Previsione annuale:
216.94%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
103.21 USD (11.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.97% (103.21 USD)
Per equità:
44.72% (385.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 499
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 916
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 36K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.46 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19.90 USD
Massima perdita consecutiva: -103.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

High risk USDJPY trading strategy.
Non ci sono recensioni
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 21:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
D3luxe5 HighRisk
250USD al mese
131%
0
0
USD
1.6K
USD
19
99%
499
69%
51%
1.98
1.84
USD
45%
1:500
Copia

