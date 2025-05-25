SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NanoBot Multipair
Le Trung Hieu

NanoBot Multipair

Le Trung Hieu
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 266
Profit Trade:
851 (67.21%)
Loss Trade:
415 (32.78%)
Best Trade:
8.81 USD
Worst Trade:
-16.63 USD
Profitto lordo:
1 685.65 USD (151 242 pips)
Perdita lorda:
-1 388.93 USD (140 917 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (26.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.15 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.92%
Massimo carico di deposito:
51.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
616 (48.66%)
Short Trade:
650 (51.34%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-3.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-11.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.96 USD (5)
Crescita mensile:
23.32%
Previsione annuale:
282.96%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.20 USD
Massimale:
106.58 USD (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (106.58 USD)
Per equità:
46.45% (199.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 287
XAUUSD 252
AUDCAD 213
GBPUSD 204
NZDCAD 168
USDCAD 87
AUDNZD 17
EURJPY 13
USDJPY 13
AUDUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -37
XAUUSD 142
AUDCAD 159
GBPUSD -65
NZDCAD 106
USDCAD -6
AUDNZD 7
EURJPY -9
USDJPY -3
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.4K
XAUUSD 14K
AUDCAD 883
GBPUSD -5.2K
NZDCAD 5K
USDCAD -768
AUDNZD -813
EURJPY -1.4K
USDJPY -432
AUDUSD 340
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.81 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +26.93 USD
Massima perdita consecutiva: -11.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.11 × 9
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.16 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14266
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 333
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.14 × 534
Forex.com-Live 536
2.19 × 165
77 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 11:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 10:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 07:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.25 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NanoBot Multipair
30USD al mese
109%
0
0
USD
477
USD
22
96%
1 266
67%
90%
1.21
0.23
USD
46%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.