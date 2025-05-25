- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 266
Profit Trade:
851 (67.21%)
Loss Trade:
415 (32.78%)
Best Trade:
8.81 USD
Worst Trade:
-16.63 USD
Profitto lordo:
1 685.65 USD (151 242 pips)
Perdita lorda:
-1 388.93 USD (140 917 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (26.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.15 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.92%
Massimo carico di deposito:
51.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
616 (48.66%)
Short Trade:
650 (51.34%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-3.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-11.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.96 USD (5)
Crescita mensile:
23.32%
Previsione annuale:
282.96%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.20 USD
Massimale:
106.58 USD (19.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.42% (106.58 USD)
Per equità:
46.45% (199.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|287
|XAUUSD
|252
|AUDCAD
|213
|GBPUSD
|204
|NZDCAD
|168
|USDCAD
|87
|AUDNZD
|17
|EURJPY
|13
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-37
|XAUUSD
|142
|AUDCAD
|159
|GBPUSD
|-65
|NZDCAD
|106
|USDCAD
|-6
|AUDNZD
|7
|EURJPY
|-9
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|883
|GBPUSD
|-5.2K
|NZDCAD
|5K
|USDCAD
|-768
|AUDNZD
|-813
|EURJPY
|-1.4K
|USDJPY
|-432
|AUDUSD
|340
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.81 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +26.93 USD
Massima perdita consecutiva: -11.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.11 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.16 × 110
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 14266
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 333
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.14 × 534
|
Forex.com-Live 536
|2.19 × 165
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
109%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
22
96%
1 266
67%
90%
1.21
0.23
USD
USD
46%
1:200