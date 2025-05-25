- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
20 (31.74%)
Loss Trade:
43 (68.25%)
Best Trade:
936.40 USD
Worst Trade:
-352.40 USD
Profitto lordo:
12 407.80 USD (62 430 pips)
Perdita lorda:
-13 268.00 USD (65 456 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2 431.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 431.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
43.45%
Massimo carico di deposito:
8.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
35 (55.56%)
Short Trade:
28 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-13.65 USD
Profitto medio:
620.39 USD
Perdita media:
-308.56 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 624.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 624.20 USD (8)
Crescita mensile:
-8.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 375.00 USD
Massimale:
3 596.20 USD (57.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.81% (3 596.20 USD)
Per equità:
10.25% (269.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-860
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +936.40 USD
Worst Trade: -352 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 431.40 USD
Massima perdita consecutiva: -2 624.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
