Yi Jian Feng

Trend exness

Yi Jian Feng
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 122
Profit Trade:
712 (63.45%)
Loss Trade:
410 (36.54%)
Best Trade:
1 366.20 USD
Worst Trade:
-2 673.67 USD
Profitto lordo:
190 632.88 USD (11 376 413 pips)
Perdita lorda:
-189 160.12 USD (9 700 565 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (5 786.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 217.73 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
81.61%
Massimo carico di deposito:
16.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
589 (52.50%)
Short Trade:
533 (47.50%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
267.74 USD
Perdita media:
-461.37 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 922.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 495.16 USD (5)
Crescita mensile:
28.05%
Previsione annuale:
340.37%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 496.15 USD
Massimale:
26 386.62 USD (77.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.71% (26 402.25 USD)
Per equità:
18.05% (3 210.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDz 554
XAUUSDz 416
USDJPYz 32
US30z 25
USTECz 23
US500z 21
EURUSDz 19
JP225z 19
GBPUSDz 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDz 112
XAUUSDz 6.9K
USDJPYz -425
US30z 867
USTECz -408
US500z 365
EURUSDz 2.5K
JP225z -2.8K
GBPUSDz -5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDz 1.6M
XAUUSDz 158K
USDJPYz -1.1K
US30z 7.3K
USTECz -97K
US500z -1.5K
EURUSDz 1.7K
JP225z -17K
GBPUSDz -5.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 366.20 USD
Worst Trade: -2 674 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +5 786.22 USD
Massima perdita consecutiva: -1 922.76 USD

2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 19:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
