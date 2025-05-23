SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Cryro btc
Van Thinh Lang

Cryro btc

Van Thinh Lang
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
26 (35.13%)
Loss Trade:
48 (64.86%)
Best Trade:
165.37 USD
Worst Trade:
-55.56 USD
Profitto lordo:
550.13 USD (2 644 605 pips)
Perdita lorda:
-516.99 USD (2 289 536 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (76.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.37 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.19%
Massimo carico di deposito:
55.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
32 (43.24%)
Short Trade:
42 (56.76%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
21.16 USD
Perdita media:
-10.77 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-95.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.75 USD (5)
Crescita mensile:
25.62%
Previsione annuale:
310.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.32 USD
Massimale:
230.01 USD (32.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.10% (230.01 USD)
Per equità:
6.83% (29.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 59
XAUUSD 12
ETHUSD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -6
XAUUSD -61
ETHUSD 100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 313K
XAUUSD -9.6K
ETHUSD 52K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +165.37 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +76.69 USD
Massima perdita consecutiva: -95.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Giao dịch theo xu hướng
Non ci sono recensioni
2025.09.08 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 00:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.14 11:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 11:31
Share of trading days is too low
2025.05.23 11:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
