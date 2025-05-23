- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
26 (35.13%)
Loss Trade:
48 (64.86%)
Best Trade:
165.37 USD
Worst Trade:
-55.56 USD
Profitto lordo:
550.13 USD (2 644 605 pips)
Perdita lorda:
-516.99 USD (2 289 536 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (76.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.37 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.19%
Massimo carico di deposito:
55.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
32 (43.24%)
Short Trade:
42 (56.76%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
21.16 USD
Perdita media:
-10.77 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-95.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.75 USD (5)
Crescita mensile:
25.62%
Previsione annuale:
310.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.32 USD
Massimale:
230.01 USD (32.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.10% (230.01 USD)
Per equità:
6.83% (29.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|59
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|-61
|ETHUSD
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|313K
|XAUUSD
|-9.6K
|ETHUSD
|52K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +165.37 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +76.69 USD
Massima perdita consecutiva: -95.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
