- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|274
|AUDNZD
|193
|NZDCAD
|191
|GBPUSD
|48
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|6.4K
|AUDNZD
|4.4K
|NZDCAD
|4.9K
|GBPUSD
|55
|AUDUSD
|69
|EURUSD
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|11K
|NZDCAD
|8.2K
|GBPUSD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.5K
|EURUSD
|940
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Demo
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.09 × 105
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
⚡ CopyForex IT – Performance, Trasparenza, Strategia Reale
🤖 Sistema di trading automatico basato su una strategia Martingala intelligente con ottimizzazione multi-livello
📈 +120 % di rendimento totale – +3,3 % mensile medio
📉 Drawdown max peak-to-valley: 33 %
📉 Drawdown intraday massimo: 3,9 %
📊 Strategia live attiva da oltre 12 mesi, con risultati pubblicamente verificati
🔄 Copiatura proporzionale in base al capitale del cliente
💶 Adatto anche a piccoli conti a partire da 500 €
🔍 Monitoraggio in tempo reale su conti reali MetaTrader 4
🔗 Copia su MQL5: https://bit.ly/copyforexitmql5
🔗 Entra nel canale Telegram: https://t.me/copyforexit
🇮🇹 Progetto italiano
Il segnale è adatto a chi cerca:
-
Rendimento costante con drawdown contenuto
-
Soluzione completamente automatica
-
Massima trasparenza operativa