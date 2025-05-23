SegnaliSezioni
Giulio Di Donato

CopyForex IT

0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 140%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
785
Profit Trade:
598 (76.17%)
Loss Trade:
187 (23.82%)
Best Trade:
1 101.82 EUR
Worst Trade:
-706.24 EUR
Profitto lordo:
27 349.75 EUR (83 948 pips)
Perdita lorda:
-13 453.94 EUR (48 156 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 921.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 921.38 EUR (34)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
70.73%
Massimo carico di deposito:
72.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.09
Long Trade:
318 (40.51%)
Short Trade:
467 (59.49%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
17.70 EUR
Profitto medio:
45.74 EUR
Perdita media:
-71.95 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-80.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 061.32 EUR (2)
Crescita mensile:
1.72%
Previsione annuale:
20.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.89 EUR
Massimale:
1 061.32 EUR (7.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (82.46 EUR)
Per equità:
17.35% (9 658.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 274
AUDNZD 193
NZDCAD 191
GBPUSD 48
AUDUSD 43
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 6.4K
AUDNZD 4.4K
NZDCAD 4.9K
GBPUSD 55
AUDUSD 69
EURUSD 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 15K
AUDNZD 11K
NZDCAD 8.2K
GBPUSD 2.7K
AUDUSD -1.5K
EURUSD 940
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Demo
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.09 × 105
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
CopyForex IT – Performance, Trasparenza, Strategia Reale

🤖 Sistema di trading automatico basato su una strategia Martingala intelligente con ottimizzazione multi-livello

📈 +120 % di rendimento totale – +3,3 % mensile medio
📉 Drawdown max peak-to-valley: 33 %
📉 Drawdown intraday massimo: 3,9 %
📊 Strategia live attiva da oltre 12 mesi, con risultati pubblicamente verificati

🔄 Copiatura proporzionale in base al capitale del cliente
💶 Adatto anche a piccoli conti a partire da 500 €
🔍 Monitoraggio in tempo reale su conti reali MetaTrader 4


🔗 Copia su MQL5: https://bit.ly/copyforexitmql5

🔗 Entra nel canale Telegram: https://t.me/copyforexit

🇮🇹 Progetto italiano

Il segnale è adatto a chi cerca:

  • Rendimento costante con drawdown contenuto

  • Soluzione completamente automatica

  • Massima trasparenza operativa


Non ci sono recensioni
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
