SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rich Empire
Mohammadali Alyari Oughoulbaik

Rich Empire

Mohammadali Alyari Oughoulbaik
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 62%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 340
Profit Trade:
1 123 (83.80%)
Loss Trade:
217 (16.19%)
Best Trade:
129.24 USD
Worst Trade:
-416.99 USD
Profitto lordo:
4 784.50 USD (364 120 pips)
Perdita lorda:
-2 996.63 USD (171 992 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (311.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.46 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
31.17%
Massimo carico di deposito:
104.49%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
935 (69.78%)
Short Trade:
405 (30.22%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
4.26 USD
Perdita media:
-13.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 455.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 455.79 USD (14)
Crescita mensile:
-54.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 455.79 USD (42.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.96% (1 455.79 USD)
Per equità:
58.70% (210.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1336
USDJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
USDJPY -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 193K
USDJPY -4
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.24 USD
Worst Trade: -417 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +311.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1 455.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
ICMarkets-Live22
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.55 × 47
TitanFX-04
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
GoMarkets-Real 1
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.80 × 82
TradersGlobalGroup-Live 2
0.83 × 29
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Ava-Real 3
1.00 × 1
WorldForex-Live
1.00 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1108
ICMarketsSC-Live31
1.22 × 97
TitanFX-03
1.46 × 174
71 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

🚀 Copy the Rich Empire trading system via RoboForex CopyFx!

💼 Start with a minimum deposit of $100 or more – fully automated, no prior trading experience required.

✅ Account: MT4 Pro / ECN / Procent

✅ Currency: USD / EUR / BTC / ETH

✅ Leverage: 1:500

✅ Copy Mode: Proportional, Ratio 1.00

💡 Already registered? Contact RoboForex support and ask to change your IB/referral code to kwkt to reduce your commission.

📲 Telegram: https://t.me/Rich_Empire_Forex

Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rich Empire
30USD al mese
62%
0
0
USD
1.6K
USD
18
0%
1 340
83%
31%
1.59
1.33
USD
69%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.