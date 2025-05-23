SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Asad Bappi
Asad Ullah Bappi

Asad Bappi

Asad Ullah Bappi
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
60 (43.47%)
Loss Trade:
78 (56.52%)
Best Trade:
243.36 USD
Worst Trade:
-103.66 USD
Profitto lordo:
3 186.09 USD (4 128 pips)
Perdita lorda:
-4 697.12 USD (6 489 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (615.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
615.78 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
4.64%
Massimo carico di deposito:
30.79%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
110 (79.71%)
Short Trade:
28 (20.29%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-10.95 USD
Profitto medio:
53.10 USD
Perdita media:
-60.22 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-611.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-611.46 USD (8)
Crescita mensile:
-3.70%
Previsione annuale:
-44.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 511.03 USD
Massimale:
2 019.23 USD (13.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.02% (2 019.23 USD)
Per equità:
1.29% (183.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 26
NZDUSD 18
GBPJPY 18
USDCAD 18
AUDUSD 14
EURUSD 14
USDCHF 10
USDJPY 6
GBPAUD 6
EURAUD 4
CADJPY 2
EURGBP 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -738
NZDUSD 34
GBPJPY -423
USDCAD 126
AUDUSD 526
EURUSD -550
USDCHF 70
USDJPY 373
GBPAUD -476
EURAUD -152
CADJPY -161
EURGBP -141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -607
NZDUSD 109
GBPJPY -228
USDCAD 5
AUDUSD 470
EURUSD -524
USDCHF -227
USDJPY 707
GBPAUD -1.1K
EURAUD -413
CADJPY -224
EURGBP -278
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +243.36 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +615.78 USD
Massima perdita consecutiva: -611.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

New Trader Just Showing my skills to world
