- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
925
Profit Trade:
672 (72.64%)
Loss Trade:
253 (27.35%)
Best Trade:
8.06 USD
Worst Trade:
-5.46 USD
Profitto lordo:
634.99 USD (340 812 pips)
Perdita lorda:
-523.36 USD (273 306 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (36.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.19 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
53.07%
Massimo carico di deposito:
70.99%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
423 (45.73%)
Short Trade:
502 (54.27%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-38.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.05 USD (15)
Crescita mensile:
2.13%
Previsione annuale:
25.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.80 USD
Massimale:
78.33 USD (47.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.87% (12.40 USD)
Per equità:
34.59% (5.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|922
|XAUUSD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|98
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|66K
|XAUUSD
|1.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.06 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +36.19 USD
Massima perdita consecutiva: -38.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
