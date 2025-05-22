SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NasdEtiquette
Konstantin Krivoshapov

NasdEtiquette

Konstantin Krivoshapov
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 558%
RoboForex-ECN-2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
925
Profit Trade:
672 (72.64%)
Loss Trade:
253 (27.35%)
Best Trade:
8.06 USD
Worst Trade:
-5.46 USD
Profitto lordo:
634.99 USD (340 812 pips)
Perdita lorda:
-523.36 USD (273 306 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (36.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.19 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
53.07%
Massimo carico di deposito:
70.99%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
423 (45.73%)
Short Trade:
502 (54.27%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-2.07 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-38.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.05 USD (15)
Crescita mensile:
2.13%
Previsione annuale:
25.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.80 USD
Massimale:
78.33 USD (47.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.87% (12.40 USD)
Per equità:
34.59% (5.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 922
XAUUSD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 98
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 66K
XAUUSD 1.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.06 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +36.19 USD
Massima perdita consecutiva: -38.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 19:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 21:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 11:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.30 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.30 09:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NasdEtiquette
30USD al mese
558%
0
0
USD
133
USD
19
99%
925
72%
53%
1.21
0.12
USD
55%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.