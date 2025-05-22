- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
88 (93.61%)
Loss Trade:
6 (6.38%)
Best Trade:
1 212.56 USD
Worst Trade:
-1 038.80 USD
Profitto lordo:
7 434.46 USD (8 502 pips)
Perdita lorda:
-1 162.21 USD (1 547 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 158.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 571.05 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
90.19%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.04
Long Trade:
44 (46.81%)
Short Trade:
50 (53.19%)
Fattore di profitto:
6.40
Profitto previsto:
66.73 USD
Profitto medio:
84.48 USD
Perdita media:
-193.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 038.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 038.80 USD (1)
Crescita mensile:
1.95%
Previsione annuale:
25.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 038.80 USD (1.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (1 038.80 USD)
Per equità:
9.90% (5 530.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADxx
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADxx
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 212.56 USD
Worst Trade: -1 039 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 158.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 038.80 USD
