- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
371 (74.20%)
Loss Trade:
129 (25.80%)
Best Trade:
267.60 USD
Worst Trade:
-472.21 USD
Profitto lordo:
8 651.62 USD (613 652 pips)
Perdita lorda:
-6 933.05 USD (311 039 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (449.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
525.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
12.43%
Massimo carico di deposito:
47.27%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
230 (46.00%)
Short Trade:
270 (54.00%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
23.32 USD
Perdita media:
-53.74 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-167.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 222.55 USD (5)
Crescita mensile:
9.83%
Previsione annuale:
119.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.38 USD
Massimale:
1 428.23 USD (77.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.89% (1 427.73 USD)
Per equità:
36.06% (948.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|341
|HK50.r
|119
|BTCUSD
|21
|BVSPX.r
|11
|NAS100.r
|2
|EURUSD+
|2
|USDJPY+
|1
|DJ30.r
|1
|ETHUSD
|1
|NAS100ft.r
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|2.2K
|HK50.r
|-601
|BTCUSD
|104
|BVSPX.r
|5
|NAS100.r
|3
|EURUSD+
|10
|USDJPY+
|9
|DJ30.r
|-6
|ETHUSD
|-3
|NAS100ft.r
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|31K
|HK50.r
|222
|BTCUSD
|247K
|BVSPX.r
|30K
|NAS100.r
|2.7K
|EURUSD+
|115
|USDJPY+
|143
|DJ30.r
|-6.3K
|ETHUSD
|-2.7K
|NAS100ft.r
|189
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +267.60 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +449.29 USD
Massima perdita consecutiva: -167.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 8
Conta Real, operações em HK50, BTCUSD e Gold (XAUUSD)
Non ci sono recensioni
