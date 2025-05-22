SegnaliSezioni
Diego Araujo De Oliveira

TraderRNVantageReal

Diego Araujo De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 94%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
500
Profit Trade:
371 (74.20%)
Loss Trade:
129 (25.80%)
Best Trade:
267.60 USD
Worst Trade:
-472.21 USD
Profitto lordo:
8 651.62 USD (613 652 pips)
Perdita lorda:
-6 933.05 USD (311 039 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (449.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
525.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
12.43%
Massimo carico di deposito:
47.27%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
230 (46.00%)
Short Trade:
270 (54.00%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
23.32 USD
Perdita media:
-53.74 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-167.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 222.55 USD (5)
Crescita mensile:
9.83%
Previsione annuale:
119.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.38 USD
Massimale:
1 428.23 USD (77.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.89% (1 427.73 USD)
Per equità:
36.06% (948.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 341
HK50.r 119
BTCUSD 21
BVSPX.r 11
NAS100.r 2
EURUSD+ 2
USDJPY+ 1
DJ30.r 1
ETHUSD 1
NAS100ft.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 2.2K
HK50.r -601
BTCUSD 104
BVSPX.r 5
NAS100.r 3
EURUSD+ 10
USDJPY+ 9
DJ30.r -6
ETHUSD -3
NAS100ft.r 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 31K
HK50.r 222
BTCUSD 247K
BVSPX.r 30K
NAS100.r 2.7K
EURUSD+ 115
USDJPY+ 143
DJ30.r -6.3K
ETHUSD -2.7K
NAS100ft.r 189
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +267.60 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +449.29 USD
Massima perdita consecutiva: -167.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Conta Real, operações em HK50, BTCUSD e Gold (XAUUSD)
Non ci sono recensioni
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 15:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 16:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 03:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TraderRNVantageReal
50USD al mese
94%
0
0
USD
3.6K
USD
22
0%
500
74%
12%
1.24
3.44
USD
55%
1:500
