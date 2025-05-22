- Crescita
Trade:
343
Profit Trade:
178 (51.89%)
Loss Trade:
165 (48.10%)
Best Trade:
72.93 UST
Worst Trade:
-70.00 UST
Profitto lordo:
1 764.75 UST (42 479 pips)
Perdita lorda:
-1 878.24 UST (65 161 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (106.99 UST)
Massimo profitto consecutivo:
174.05 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
27.89%
Massimo carico di deposito:
37.26%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
177 (51.60%)
Short Trade:
166 (48.40%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.33 UST
Profitto medio:
9.91 UST
Perdita media:
-11.38 UST
Massime perdite consecutive:
11 (-131.63 UST)
Massima perdita consecutiva:
-150.26 UST (6)
Crescita mensile:
-21.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.04 UST
Massimale:
395.34 UST (48.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.60% (396.24 UST)
Per equità:
8.72% (84.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|135
|EURUSD+
|102
|USDJPY+
|53
|GBPUSD+
|19
|GBPJPY+
|11
|EURAUD+
|10
|EURJPY+
|4
|UK100
|4
|HK50
|4
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|63
|EURUSD+
|84
|USDJPY+
|-80
|GBPUSD+
|-53
|GBPJPY+
|-9
|EURAUD+
|-17
|EURJPY+
|15
|UK100
|-103
|HK50
|-14
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|7.4K
|EURUSD+
|2K
|USDJPY+
|-1.3K
|GBPUSD+
|-1.6K
|GBPJPY+
|-524
|EURAUD+
|-1.2K
|EURJPY+
|1.1K
|UK100
|-28K
|HK50
|-46
|SP500
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +72.93 UST
Worst Trade: -70 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +106.99 UST
Massima perdita consecutiva: -131.63 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|16.81 × 36
🚀 Segnale: Strategia XAUUSD+ Lungo Termine | Sicura ed Efficace
📊 Coppia di Trading: XAUUSD+ (Oro/USD)
🔍 Sulla Strategia:
✅ 8 anni di backtest, rendimenti positivi e curva dei profitti eccellente.
✅ Entrata: Price action + indicatori. Uscita: Cinetica stocastica + RSI.
🚫 Niente grid/martingala—rischio ridotto.
⚡ Automatizzata, senza emozioni.
🎯 Ideale per: Trader a lungo termine, stabili e trasparenti.
