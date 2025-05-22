SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Eur Long And Short V1
Teng Fei Zhu

Gold Eur Long And Short V1

Teng Fei Zhu
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
343
Profit Trade:
178 (51.89%)
Loss Trade:
165 (48.10%)
Best Trade:
72.93 UST
Worst Trade:
-70.00 UST
Profitto lordo:
1 764.75 UST (42 479 pips)
Perdita lorda:
-1 878.24 UST (65 161 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (106.99 UST)
Massimo profitto consecutivo:
174.05 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
27.89%
Massimo carico di deposito:
37.26%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
177 (51.60%)
Short Trade:
166 (48.40%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.33 UST
Profitto medio:
9.91 UST
Perdita media:
-11.38 UST
Massime perdite consecutive:
11 (-131.63 UST)
Massima perdita consecutiva:
-150.26 UST (6)
Crescita mensile:
-21.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.04 UST
Massimale:
395.34 UST (48.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.60% (396.24 UST)
Per equità:
8.72% (84.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 102
USDJPY+ 53
GBPUSD+ 19
GBPJPY+ 11
EURAUD+ 10
EURJPY+ 4
UK100 4
HK50 4
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 63
EURUSD+ 84
USDJPY+ -80
GBPUSD+ -53
GBPJPY+ -9
EURAUD+ -17
EURJPY+ 15
UK100 -103
HK50 -14
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 7.4K
EURUSD+ 2K
USDJPY+ -1.3K
GBPUSD+ -1.6K
GBPJPY+ -524
EURAUD+ -1.2K
EURJPY+ 1.1K
UK100 -28K
HK50 -46
SP500 -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.93 UST
Worst Trade: -70 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +106.99 UST
Massima perdita consecutiva: -131.63 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
16.81 × 36
🚀 Segnale: Strategia XAUUSD+ Lungo Termine | Sicura ed Efficace
📊 Coppia di Trading: XAUUSD+ (Oro/USD)
🔍 Sulla Strategia:
8 anni di backtest, rendimenti positivi e curva dei profitti eccellente.
Entrata: Price action + indicatori. Uscita: Cinetica stocastica + RSI.
🚫 Niente grid/martingala—rischio ridotto.
Automatizzata, senza emozioni.
🎯 Ideale per: Trader a lungo termine, stabili e trasparenti.


