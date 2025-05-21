SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KAMAL
Kamal Awad

KAMAL

Kamal Awad
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 17%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 265
Profit Trade:
859 (67.90%)
Loss Trade:
406 (32.09%)
Best Trade:
23 412.25 USD
Worst Trade:
-16 206.58 USD
Profitto lordo:
417 620.11 USD (1 137 718 pips)
Perdita lorda:
-288 710.87 USD (909 347 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (250.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56 168.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
85.61%
Massimo carico di deposito:
11.47%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
978 (77.31%)
Short Trade:
287 (22.69%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
101.90 USD
Profitto medio:
486.17 USD
Perdita media:
-711.11 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-105.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55 348.55 USD (9)
Crescita mensile:
43.24%
Previsione annuale:
524.62%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 667.81 USD
Massimale:
55 348.55 USD (33.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.47% (14 404.19 USD)
Per equità:
29.59% (4 093.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1120
BTCUSD 59
EURUSD 24
GBPJPY 19
EURJPY 18
USDJPY 16
GBPUSD 7
CHFJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 127K
BTCUSD 877
EURUSD 897
GBPJPY -4
EURJPY 12
USDJPY 17
GBPUSD 9
CHFJPY 50
NZDUSD 1
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
BTCUSD 155K
EURUSD 115
GBPJPY -841
EURJPY -2.3K
USDJPY -1K
GBPUSD 324
CHFJPY 296
NZDUSD 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23 412.25 USD
Worst Trade: -16 207 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +250.87 USD
Massima perdita consecutiva: -105.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 11:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KAMAL
33USD al mese
17%
0
0
USD
285K
USD
18
79%
1 265
67%
86%
1.44
101.90
USD
44%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.