- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 265
Profit Trade:
859 (67.90%)
Loss Trade:
406 (32.09%)
Best Trade:
23 412.25 USD
Worst Trade:
-16 206.58 USD
Profitto lordo:
417 620.11 USD (1 137 718 pips)
Perdita lorda:
-288 710.87 USD (909 347 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (250.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56 168.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
85.61%
Massimo carico di deposito:
11.47%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
978 (77.31%)
Short Trade:
287 (22.69%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
101.90 USD
Profitto medio:
486.17 USD
Perdita media:
-711.11 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-105.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55 348.55 USD (9)
Crescita mensile:
43.24%
Previsione annuale:
524.62%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 667.81 USD
Massimale:
55 348.55 USD (33.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.47% (14 404.19 USD)
Per equità:
29.59% (4 093.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1120
|BTCUSD
|59
|EURUSD
|24
|GBPJPY
|19
|EURJPY
|18
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|7
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|127K
|BTCUSD
|877
|EURUSD
|897
|GBPJPY
|-4
|EURJPY
|12
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|9
|CHFJPY
|50
|NZDUSD
|1
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|BTCUSD
|155K
|EURUSD
|115
|GBPJPY
|-841
|EURJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-1K
|GBPUSD
|324
|CHFJPY
|296
|NZDUSD
|4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23 412.25 USD
Worst Trade: -16 207 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +250.87 USD
Massima perdita consecutiva: -105.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
17 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
17%
0
0
USD
USD
285K
USD
USD
18
79%
1 265
67%
86%
1.44
101.90
USD
USD
44%
1:500