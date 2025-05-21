SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Customer 11 High Freq
Borja Mayoral Arauz

Customer 11 High Freq

Borja Mayoral Arauz
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 631
Profit Trade:
1 225 (75.10%)
Loss Trade:
406 (24.89%)
Best Trade:
20.50 EUR
Worst Trade:
-38.86 EUR
Profitto lordo:
1 802.12 EUR (196 253 pips)
Perdita lorda:
-2 051.03 EUR (153 622 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (53.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
53.00 EUR (35)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
94.32%
Massimo carico di deposito:
11.88%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
884 (54.20%)
Short Trade:
747 (45.80%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.15 EUR
Profitto medio:
1.47 EUR
Perdita media:
-5.05 EUR
Massime perdite consecutive:
40 (-599.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-599.57 EUR (40)
Crescita mensile:
4.63%
Previsione annuale:
56.69%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
614.60 EUR
Massimale:
795.57 EUR (19.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.03% (795.57 EUR)
Per equità:
15.33% (610.88 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 383
AUDCAD+ 287
USDCAD+ 233
AUDNZD+ 218
NZDCAD+ 210
GBPUSD+ 182
AUDUSD+ 101
EURCAD+ 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 207
AUDCAD+ 104
USDCAD+ -600
AUDNZD+ 30
NZDCAD+ 44
GBPUSD+ -174
AUDUSD+ 87
EURCAD+ 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 809
AUDCAD+ 9.8K
USDCAD+ -42K
AUDNZD+ 1.5K
NZDCAD+ 3.5K
GBPUSD+ -7.7K
AUDUSD+ 7.9K
EURCAD+ 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.50 EUR
Worst Trade: -39 EUR
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +53.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -599.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Customer 11 High Freq
30USD al mese
-6%
0
0
USD
3.8K
EUR
19
92%
1 631
75%
94%
0.87
-0.15
EUR
19%
1:200
