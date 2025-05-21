SegnaliSezioni
You Ming Xing

AF Strategy 700

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 54%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 578
Profit Trade:
1 268 (49.18%)
Loss Trade:
1 310 (50.81%)
Best Trade:
51.59 USD
Worst Trade:
-44.81 USD
Profitto lordo:
5 958.82 USD (384 347 pips)
Perdita lorda:
-5 181.12 USD (349 009 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (61.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
12.28%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
1 328 (51.51%)
Short Trade:
1 250 (48.49%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-3.96 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-135.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.27 USD (12)
Crescita mensile:
-25.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.25 USD
Massimale:
391.58 USD (18.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (391.58 USD)
Per equità:
8.14% (90.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 610
EURUSD# 600
USDJPY# 543
EURJPY# 342
EURGBP# 242
GBPJPY# 241
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 43
EURUSD# 277
USDJPY# 258
EURJPY# 42
EURGBP# -59
GBPJPY# 217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# -617
EURUSD# 18K
USDJPY# 15K
EURJPY# -9K
EURGBP# -3.6K
GBPJPY# 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.59 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +61.07 USD
Massima perdita consecutiva: -135.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 07:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 08:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
