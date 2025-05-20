- Crescita
Trade:
185
Profit Trade:
96 (51.89%)
Loss Trade:
89 (48.11%)
Best Trade:
7.92 USD
Worst Trade:
-11.64 USD
Profitto lordo:
148.02 USD (11 372 pips)
Perdita lorda:
-154.79 USD (11 039 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
0.81%
Massimo carico di deposito:
27.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
185 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-1.74 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-17.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.15 USD (6)
Crescita mensile:
-14.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.17 USD
Massimale:
45.59 USD (18.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.70% (45.59 USD)
Per equità:
13.81% (32.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|333
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +7.92 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +10.01 USD
Massima perdita consecutiva: -17.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live02
|1.47 × 51
|
Exness-MT5Real7
|2.24 × 51
|
OctaFX-Real2
|5.67 × 3
Non ci sono recensioni
