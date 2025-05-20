- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
57 (75.00%)
Loss Trade:
19 (25.00%)
Best Trade:
21.18 USD
Worst Trade:
-30.18 USD
Profitto lordo:
77.89 USD (8 785 pips)
Perdita lorda:
-97.58 USD (7 945 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (6.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.94 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.89%
Massimo carico di deposito:
25.55%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
63 (82.89%)
Short Trade:
13 (17.11%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.00 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.67 USD
Massimale:
88.00 USD (60.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.79% (88.00 USD)
Per equità:
40.66% (47.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|16
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|4
|USDCHF
|4
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|CADCHF
|2
|NZDJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|-28
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|0
|USDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|-1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|-1
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|-1
|USDCAD
|0
|CADCHF
|1
|NZDJPY
|0
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|0
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|GBPCHF
|-5
|EURAUD
|0
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|0
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|-550
|EURJPY
|428
|GBPAUD
|111
|CADJPY
|16
|USDCHF
|85
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|-104
|AUDUSD
|55
|AUDCAD
|-122
|CHFJPY
|210
|AUDNZD
|-156
|USDCAD
|34
|CADCHF
|91
|NZDJPY
|63
|EURCAD
|281
|AUDCHF
|29
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|24
|GBPCHF
|-248
|EURAUD
|18
|NZDUSD
|78
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|165
|GBPNZD
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.18 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.47 USD
Massima perdita consecutiva: -4.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.43 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|0.54 × 26
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.65 × 139
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.79 × 325
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1050
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
FusionMarkets-Live 2
|0.90 × 10
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 727
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12192
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4814
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.08 × 25
85 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Price action trades each day
Non ci sono recensioni