Derrick Oliaro Meshack

Ubuntu

Derrick Oliaro Meshack
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -22%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
57 (75.00%)
Loss Trade:
19 (25.00%)
Best Trade:
21.18 USD
Worst Trade:
-30.18 USD
Profitto lordo:
77.89 USD (8 785 pips)
Perdita lorda:
-97.58 USD (7 945 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (6.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.94 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.89%
Massimo carico di deposito:
25.55%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
63 (82.89%)
Short Trade:
13 (17.11%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.00 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.67 USD
Massimale:
88.00 USD (60.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.79% (88.00 USD)
Per equità:
40.66% (47.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 16
EURJPY 7
GBPAUD 5
CADJPY 4
USDCHF 4
GBPCAD 3
AUDJPY 3
AUDUSD 3
AUDCAD 3
CHFJPY 3
AUDNZD 3
USDCAD 3
CADCHF 2
NZDJPY 2
EURCAD 2
AUDCHF 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
EURAUD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -28
EURJPY 3
GBPAUD 1
CADJPY 0
USDCHF 1
GBPCAD 1
AUDJPY -1
AUDUSD 1
AUDCAD -1
CHFJPY 1
AUDNZD -1
USDCAD 0
CADCHF 1
NZDJPY 0
EURCAD 2
AUDCHF 0
GBPUSD 1
EURUSD 0
GBPCHF -5
EURAUD 0
NZDUSD 1
NZDCHF 0
EURNZD 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -550
EURJPY 428
GBPAUD 111
CADJPY 16
USDCHF 85
GBPCAD 101
AUDJPY -104
AUDUSD 55
AUDCAD -122
CHFJPY 210
AUDNZD -156
USDCAD 34
CADCHF 91
NZDJPY 63
EURCAD 281
AUDCHF 29
GBPUSD 133
EURUSD 24
GBPCHF -248
EURAUD 18
NZDUSD 78
NZDCHF 2
EURNZD 165
GBPNZD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.18 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.47 USD
Massima perdita consecutiva: -4.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.43 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.54 × 26
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.65 × 139
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 325
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1050
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
FusionMarkets-Live 2
0.90 × 10
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12192
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4814
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.08 × 25
85 più
Price action trades each day
Non ci sono recensioni
2025.09.28 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 08:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 06:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 21:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
