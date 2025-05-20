SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THe BTC Winner 01
Xian Qin Ceng

THe BTC Winner 01

Xian Qin Ceng
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
77 (55.00%)
Loss Trade:
63 (45.00%)
Best Trade:
2.71 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
104.34 USD (897 011 pips)
Perdita lorda:
-69.99 USD (590 385 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (23.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.13 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
3.54%
Massimo carico di deposito:
21.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
74 (52.86%)
Short Trade:
66 (47.14%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-1.11 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-13.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.30 USD (12)
Crescita mensile:
16.22%
Previsione annuale:
196.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.17 USD
Massimale:
13.30 USD (9.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (11.53 USD)
Per equità:
4.91% (5.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 104
GBPCAD 34
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 31
GBPCAD 3
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 306K
GBPCAD 647
GBPUSD 44
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.71 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +23.13 USD
Massima perdita consecutiva: -13.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
82 più
top trend pro
Non ci sono recensioni
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 01:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 21:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 01:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 20:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 22:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THe BTC Winner 01
49USD al mese
38%
0
0
USD
68
USD
19
100%
140
55%
4%
1.49
0.25
USD
10%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.