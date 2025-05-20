- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
77 (55.00%)
Loss Trade:
63 (45.00%)
Best Trade:
2.71 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
104.34 USD (897 011 pips)
Perdita lorda:
-69.99 USD (590 385 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (23.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.13 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
3.54%
Massimo carico di deposito:
21.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
74 (52.86%)
Short Trade:
66 (47.14%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-1.11 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-13.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.30 USD (12)
Crescita mensile:
16.22%
Previsione annuale:
196.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.17 USD
Massimale:
13.30 USD (9.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (11.53 USD)
Per equità:
4.91% (5.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|104
|GBPCAD
|34
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|31
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|306K
|GBPCAD
|647
|GBPUSD
|44
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.71 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +23.13 USD
Massima perdita consecutiva: -13.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
top trend pro
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
38%
0
0
USD
USD
68
USD
USD
19
100%
140
55%
4%
1.49
0.25
USD
USD
10%
1:500