- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
39 (81.25%)
Loss Trade:
9 (18.75%)
Best Trade:
5.48 EUR
Worst Trade:
-26.50 EUR
Profitto lordo:
177.32 EUR (10 185 pips)
Perdita lorda:
-198.71 EUR (11 050 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (46.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.01 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
43.43%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
17 (35.42%)
Short Trade:
31 (64.58%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.45 EUR
Profitto medio:
4.55 EUR
Perdita media:
-22.08 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-50.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-50.99 EUR (2)
Crescita mensile:
4.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.20 EUR
Massimale:
77.63 EUR (24.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.23% (77.63 EUR)
Per equità:
9.07% (24.71 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-865
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.48 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.99 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 19
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 28
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 11
|
DIS-Real-01
|0.00 × 28
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 5
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 17
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 28
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 28
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ECNTrade-Live
|0.00 × 9
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 55
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 20
|
RSGFinance-Live
|0.00 × 13
|
TitanFX-04
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 12
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
Non ci sono recensioni
