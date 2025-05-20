- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
486
Profit Trade:
457 (94.03%)
Loss Trade:
29 (5.97%)
Best Trade:
11.83 USD
Worst Trade:
-21.60 USD
Profitto lordo:
762.78 USD (39 060 pips)
Perdita lorda:
-117.56 USD (7 782 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (112.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.92 USD (89)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
92.97%
Massimo carico di deposito:
8.66%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
23.62
Long Trade:
258 (53.09%)
Short Trade:
228 (46.91%)
Fattore di profitto:
6.49
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-4.05 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-27.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.32 USD (13)
Crescita mensile:
16.81%
Previsione annuale:
203.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.32 USD (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (27.32 USD)
Per equità:
26.87% (128.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|256
|AUDCAD
|132
|XAUUSD
|34
|USDJPY
|27
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|XAGUSD
|4
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|440
|AUDCAD
|66
|XAUUSD
|68
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|20
|EURJPY
|7
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|XAGUSD
|15
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|13K
|AUDCAD
|7.4K
|XAUUSD
|4.4K
|USDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|786
|EURUSD
|294
|GBPUSD
|397
|XAGUSD
|157
|AUDNZD
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.83 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 89
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +112.53 USD
Massima perdita consecutiva: -27.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.68 × 244
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
93%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
19
0%
486
94%
93%
6.48
1.33
USD
USD
27%
1:500