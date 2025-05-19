SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Apocalypse Gold XAUUSD 02
Xian Qin Ceng

Apocalypse Gold XAUUSD 02

Xian Qin Ceng
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
118 (68.20%)
Loss Trade:
55 (31.79%)
Best Trade:
3.19 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
111.32 USD (11 656 pips)
Perdita lorda:
-70.89 USD (6 109 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (39.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.71 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
4.30%
Massimo carico di deposito:
20.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
71 (41.04%)
Short Trade:
102 (58.96%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-13.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.70 USD (14)
Crescita mensile:
9.23%
Previsione annuale:
112.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.64 USD
Massimale:
21.10 USD (18.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.01% (20.98 USD)
Per equità:
10.48% (11.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 74
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 39
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.5K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.19 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +39.71 USD
Massima perdita consecutiva: -13.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7042
Exness-MT5Real8
0.83 × 902
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
131 più
New Way Scalper
Non ci sono recensioni
2025.09.08 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 00:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 20:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 21:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 21:14
Share of trading days is too low
2025.05.19 21:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.19 17:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 17:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 17:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.19 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Apocalypse Gold XAUUSD 02
49USD al mese
40%
0
0
USD
81
USD
19
100%
173
68%
4%
1.57
0.23
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.