- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
118 (68.20%)
Loss Trade:
55 (31.79%)
Best Trade:
3.19 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
111.32 USD (11 656 pips)
Perdita lorda:
-70.89 USD (6 109 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (39.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.71 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
4.30%
Massimo carico di deposito:
20.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
71 (41.04%)
Short Trade:
102 (58.96%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-13.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.70 USD (14)
Crescita mensile:
9.23%
Previsione annuale:
112.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.64 USD
Massimale:
21.10 USD (18.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.01% (20.98 USD)
Per equità:
10.48% (11.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.19 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +39.71 USD
Massima perdita consecutiva: -13.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7042
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 902
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
