- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 625
Profit Trade:
1 528 (58.20%)
Loss Trade:
1 097 (41.79%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-8.79 USD
Profitto lordo:
7 232.74 USD (758 132 pips)
Perdita lorda:
-4 641.31 USD (481 026 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (601.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
601.70 USD (73)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.11%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
1 349 (51.39%)
Short Trade:
1 276 (48.61%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
4.73 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
100 (-489.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.77 USD (100)
Crescita mensile:
8.85%
Previsione annuale:
107.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.29 USD
Massimale:
569.07 USD (16.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.45% (526.26 USD)
Per equità:
11.41% (133.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|835
|GBPUSD
|801
|USDCHF
|335
|USDJPY
|236
|AUDCAD
|205
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|930
|USDCHF
|136
|USDJPY
|73
|AUDCAD
|-327
|NZDUSD
|-40
|USDCAD
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|196K
|GBPUSD
|98K
|USDCHF
|12K
|USDJPY
|13K
|AUDCAD
|-40K
|NZDUSD
|-3.2K
|USDCAD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 100
Massimo profitto consecutivo: +601.70 USD
Massima perdita consecutiva: -489.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
1017 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
趋势交易，每单止盈止损，可加交流V：mingmo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
267%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
19
0%
2 625
58%
100%
1.55
0.99
USD
USD
33%
1:500