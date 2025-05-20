SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trend Super
Mingze Yang

Trend Super

Mingze Yang
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 267%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 625
Profit Trade:
1 528 (58.20%)
Loss Trade:
1 097 (41.79%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-8.79 USD
Profitto lordo:
7 232.74 USD (758 132 pips)
Perdita lorda:
-4 641.31 USD (481 026 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (601.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
601.70 USD (73)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.11%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.55
Long Trade:
1 349 (51.39%)
Short Trade:
1 276 (48.61%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
4.73 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
100 (-489.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.77 USD (100)
Crescita mensile:
8.85%
Previsione annuale:
107.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.29 USD
Massimale:
569.07 USD (16.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.45% (526.26 USD)
Per equità:
11.41% (133.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 835
GBPUSD 801
USDCHF 335
USDJPY 236
AUDCAD 205
NZDUSD 182
USDCAD 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.8K
GBPUSD 930
USDCHF 136
USDJPY 73
AUDCAD -327
NZDUSD -40
USDCAD 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 196K
GBPUSD 98K
USDCHF 12K
USDJPY 13K
AUDCAD -40K
NZDUSD -3.2K
USDCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 100
Massimo profitto consecutivo: +601.70 USD
Massima perdita consecutiva: -489.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KOT-Live2
0.00 × 48
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 12
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
SageFx-Live
0.00 × 11
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
EverestCM-Platform
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
趋势交易，每单止盈止损，可加交流V：mingmo
Non ci sono recensioni
2025.08.16 12:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 02:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 02:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend Super
55USD al mese
267%
0
0
USD
3.3K
USD
19
0%
2 625
58%
100%
1.55
0.99
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.