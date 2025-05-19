- Crescita
Trade:
47
Profit Trade:
43 (91.48%)
Loss Trade:
4 (8.51%)
Best Trade:
0.74 USD
Worst Trade:
-6.20 USD
Profitto lordo:
15.55 USD (1 757 pips)
Perdita lorda:
-6.55 USD (635 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (5.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.33 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
2.15%
Massimo carico di deposito:
14.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
20 (42.55%)
Short Trade:
27 (57.45%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
-1.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.20 USD (1)
Crescita mensile:
20.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.88 USD
Massimale:
6.21 USD (24.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.46% (6.20 USD)
Per equità:
23.79% (6.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|47
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|9
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
|
|
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live05
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|4.60 × 47
|
FXPIG-LIVE
|4.80 × 5
|
IronFXBM-Real9
|5.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|8.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|9.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|12.50 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|15.50 × 2
30$= 0.01
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
45%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
19
100%
47
91%
2%
2.37
0.19
USD
USD
24%
1:500