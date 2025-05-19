- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
512
Profit Trade:
382 (74.60%)
Loss Trade:
130 (25.39%)
Best Trade:
47.14 USD
Worst Trade:
-36.77 USD
Profitto lordo:
1 360.11 USD (1 359 628 pips)
Perdita lorda:
-656.99 USD (649 157 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (50.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
23.78%
Massimo carico di deposito:
4.16%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.12
Long Trade:
264 (51.56%)
Short Trade:
248 (48.44%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-137.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.21 USD (7)
Crescita mensile:
7.56%
Previsione annuale:
93.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
137.21 USD (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.83% (137.21 USD)
Per equità:
21.11% (599.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|512
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|703
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|710K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.14 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.33 USD
Massima perdita consecutiva: -137.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
