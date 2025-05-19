- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
389 (72.98%)
Loss Trade:
144 (27.02%)
Best Trade:
44.35 USD
Worst Trade:
-26.44 USD
Profitto lordo:
1 395.74 USD (1 391 476 pips)
Perdita lorda:
-657.50 USD (650 444 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (46.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
29.43%
Massimo carico di deposito:
1.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
9.13
Long Trade:
273 (51.22%)
Short Trade:
260 (48.78%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-45.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.84 USD (4)
Crescita mensile:
6.47%
Previsione annuale:
79.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
80.84 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (80.84 USD)
Per equità:
15.55% (524.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|533
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|738
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|741K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.35 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.34 USD
Massima perdita consecutiva: -45.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
