SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CAMELOO from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

CAMELOO from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 65%
FBS-Real-6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
100 (83.33%)
Loss Trade:
20 (16.67%)
Best Trade:
48.81 USD
Worst Trade:
-5.77 USD
Profitto lordo:
685.69 USD (17 381 pips)
Perdita lorda:
-59.13 USD (5 383 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (423.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
423.47 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
74.94%
Massimo carico di deposito:
9.46%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
66.58
Long Trade:
66 (55.00%)
Short Trade:
54 (45.00%)
Fattore di profitto:
11.60
Profitto previsto:
5.22 USD
Profitto medio:
6.86 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.41 USD (2)
Crescita mensile:
8.79%
Previsione annuale:
106.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.41 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (8.16 USD)
Per equità:
36.27% (457.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 21
NZDUSD 19
USDCHF 16
archived 14
USDJPY 14
EURUSD 14
GBPUSD 12
USDCAD 9
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 33
NZDUSD 31
USDCHF 40
archived 373
USDJPY 45
EURUSD 34
GBPUSD 29
USDCAD 11
XAUUSD 30
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 648
NZDUSD 691
USDCHF 2.2K
archived 0
USDJPY 3.2K
EURUSD 543
GBPUSD 1.1K
USDCAD 560
XAUUSD 3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.81 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +423.47 USD
Massima perdita consecutiva: -9.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
264 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CAMELOO from FXGP WMC
50USD al mese
65%
0
0
USD
1K
USD
22
0%
120
83%
75%
11.59
5.22
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.