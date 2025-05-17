SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RazerTrade Global Trading
Yusmanto

RazerTrade Global Trading

Yusmanto
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 76%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 155
Profit Trade:
2 348 (74.42%)
Loss Trade:
807 (25.58%)
Best Trade:
465.56 USD
Worst Trade:
-130.01 USD
Profitto lordo:
12 688.45 USD (15 505 008 pips)
Perdita lorda:
-7 693.21 USD (18 376 825 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (35.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
854.09 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
1 539 (48.78%)
Short Trade:
1 616 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
5.40 USD
Perdita media:
-9.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-706.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.42 USD (9)
Crescita mensile:
19.93%
Previsione annuale:
243.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.62 USD
Massimale:
706.42 USD (5.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.96% (338.59 USD)
Per equità:
27.84% (1 181.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 826
USDJPY 686
EURJPY 489
GBPJPY 412
BTCUSD 406
GBPUSD 336
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 437
EURJPY 500
GBPJPY 381
BTCUSD 1.3K
GBPUSD 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
USDJPY 19K
EURJPY 8.5K
GBPJPY 17K
BTCUSD -2.9M
GBPUSD -14K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +465.56 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +35.07 USD
Massima perdita consecutiva: -706.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Full Automatic Trading using RazerTrade Global Trading
More Information Visit RazerTrade Global Markets International
Non ci sono recensioni
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.12 16:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RazerTrade Global Trading
33USD al mese
76%
0
0
USD
4.8K
USD
20
100%
3 155
74%
100%
1.64
1.58
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.