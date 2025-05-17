- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 155
Profit Trade:
2 348 (74.42%)
Loss Trade:
807 (25.58%)
Best Trade:
465.56 USD
Worst Trade:
-130.01 USD
Profitto lordo:
12 688.45 USD (15 505 008 pips)
Perdita lorda:
-7 693.21 USD (18 376 825 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (35.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
854.09 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
1 539 (48.78%)
Short Trade:
1 616 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
5.40 USD
Perdita media:
-9.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-706.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.42 USD (9)
Crescita mensile:
19.93%
Previsione annuale:
243.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.62 USD
Massimale:
706.42 USD (5.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.96% (338.59 USD)
Per equità:
27.84% (1 181.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|826
|USDJPY
|686
|EURJPY
|489
|GBPJPY
|412
|BTCUSD
|406
|GBPUSD
|336
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|437
|EURJPY
|500
|GBPJPY
|381
|BTCUSD
|1.3K
|GBPUSD
|383
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-15K
|USDJPY
|19K
|EURJPY
|8.5K
|GBPJPY
|17K
|BTCUSD
|-2.9M
|GBPUSD
|-14K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +465.56 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +35.07 USD
Massima perdita consecutiva: -706.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
