- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
880
Profit Trade:
794 (90.22%)
Loss Trade:
86 (9.77%)
Best Trade:
2 424.86 USD
Worst Trade:
-2 441.82 USD
Profitto lordo:
42 958.90 USD (6 834 443 pips)
Perdita lorda:
-25 777.77 USD (13 766 079 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (4 929.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 929.93 USD (93)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
65.25%
Massimo carico di deposito:
55.19%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.22
Long Trade:
368 (41.82%)
Short Trade:
512 (58.18%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
19.52 USD
Profitto medio:
54.10 USD
Perdita media:
-299.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 921.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 441.82 USD (1)
Crescita mensile:
41.76%
Previsione annuale:
506.72%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.30 USD
Massimale:
3 290.61 USD (15.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.10% (373.07 USD)
Per equità:
91.65% (11 450.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|BTCUSD
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-42K
|BTCUSD
|-6.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 424.86 USD
Worst Trade: -2 442 USD
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 929.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1 921.72 USD
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
