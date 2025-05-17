SegnaliSezioni
Indra Ali

Maxyce

Indra Ali
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 694%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
880
Profit Trade:
794 (90.22%)
Loss Trade:
86 (9.77%)
Best Trade:
2 424.86 USD
Worst Trade:
-2 441.82 USD
Profitto lordo:
42 958.90 USD (6 834 443 pips)
Perdita lorda:
-25 777.77 USD (13 766 079 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (4 929.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 929.93 USD (93)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
65.25%
Massimo carico di deposito:
55.19%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.22
Long Trade:
368 (41.82%)
Short Trade:
512 (58.18%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
19.52 USD
Profitto medio:
54.10 USD
Perdita media:
-299.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 921.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 441.82 USD (1)
Crescita mensile:
41.76%
Previsione annuale:
506.72%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.30 USD
Massimale:
3 290.61 USD (15.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.10% (373.07 USD)
Per equità:
91.65% (11 450.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 464
BTCUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -42K
BTCUSD -6.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 424.86 USD
Worst Trade: -2 442 USD
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 929.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1 921.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
2025.10.08 08:33
No swaps are charged
2025.10.08 08:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 18:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
No swaps are charged
2025.09.22 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
