Trade:
61
Profit Trade:
37 (60.65%)
Loss Trade:
24 (39.34%)
Best Trade:
17.56 USD
Worst Trade:
-24.08 USD
Profitto lordo:
186.72 USD (21 900 pips)
Perdita lorda:
-173.58 USD (18 619 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
103.63%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
36 (59.02%)
Short Trade:
25 (40.98%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-7.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.92 USD (3)
Crescita mensile:
-2.02%
Previsione annuale:
-24.54%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.09 USD
Massimale:
41.94 USD (17.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.42% (41.94 USD)
Per equità:
12.61% (27.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|NZDUSD
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|20
|NZDUSD
|15
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|38
|NZDCAD
|-24
|USDCHF
|-59
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.9K
|NZDUSD
|1.6K
|EURUSD
|2.4K
|GBPUSD
|4K
|NZDCAD
|-3.1K
|USDCHF
|-4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.56 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.75 USD
Massima perdita consecutiva: -29.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.85 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|9.18 × 11
|
FBS-Real
|13.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
7%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
18
98%
61
60%
98%
1.07
0.22
USD
USD
17%
1:30