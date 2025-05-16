SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Powerful Price Action EA 5Y
Botond Ratonyi

Powerful Price Action EA 5Y

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
37 (60.65%)
Loss Trade:
24 (39.34%)
Best Trade:
17.56 USD
Worst Trade:
-24.08 USD
Profitto lordo:
186.72 USD (21 900 pips)
Perdita lorda:
-173.58 USD (18 619 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.75 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
103.63%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
36 (59.02%)
Short Trade:
25 (40.98%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
5.05 USD
Perdita media:
-7.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.92 USD (3)
Crescita mensile:
-2.02%
Previsione annuale:
-24.54%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.09 USD
Massimale:
41.94 USD (17.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.42% (41.94 USD)
Per equità:
12.61% (27.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 23
NZDUSD 10
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 7
USDCHF 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 20
NZDUSD 15
EURUSD 22
GBPUSD 38
NZDCAD -24
USDCHF -59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.9K
NZDUSD 1.6K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 4K
NZDCAD -3.1K
USDCHF -4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.56 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +28.75 USD
Massima perdita consecutiva: -29.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
9.18 × 11
FBS-Real
13.50 × 2
2025.09.24 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 05:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 15:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 12:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 14:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 21:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 03:12
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Powerful Price Action EA 5Y
100USD al mese
7%
0
0
USD
213
USD
18
98%
61
60%
98%
1.07
0.22
USD
17%
1:30
Copia

