- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
40 (78.43%)
Loss Trade:
11 (21.57%)
Best Trade:
3 682.46 USD
Worst Trade:
-26 768.03 USD
Profitto lordo:
44 288.80 USD (6 910 pips)
Perdita lorda:
-49 696.58 USD (6 422 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4 559.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 086.76 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
4.68%
Massimo carico di deposito:
123.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
30 (58.82%)
Short Trade:
21 (41.18%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-106.03 USD
Profitto medio:
1 107.22 USD
Perdita media:
-4 517.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19 555.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26 768.03 USD (1)
Crescita mensile:
-15.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 407.78 USD
Massimale:
42 508.54 USD (31.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.01% (42 508.54 USD)
Per equità:
18.93% (25 159.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|488
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
19
100%
51
78%
5%
0.89
-106.03
USD
USD
31%
1:200