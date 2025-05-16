SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden Fawkes MarketsVox
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes MarketsVox

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
MarketsVox-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 366
Profit Trade:
637 (46.63%)
Loss Trade:
729 (53.37%)
Best Trade:
54.73 USD
Worst Trade:
-50.50 USD
Profitto lordo:
4 281.31 USD (427 734 pips)
Perdita lorda:
-4 325.35 USD (429 714 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (188.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.95 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.26%
Massimo carico di deposito:
39.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
791 (57.91%)
Short Trade:
575 (42.09%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-187.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.29 USD (10)
Crescita mensile:
19.95%
Previsione annuale:
242.08%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
437.18 USD
Massimale:
585.67 USD (90.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.31% (585.67 USD)
Per equità:
55.07% (42.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1365
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -46
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.3K
USDJPY 350
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.73 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +188.95 USD
Massima perdita consecutiva: -187.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MarketsVox-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Fibo - Daily - Gold
Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 04:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 18:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 10:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 00:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Fawkes MarketsVox
100USD al mese
-9%
0
0
USD
456
USD
20
96%
1 366
46%
72%
0.98
-0.03
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.