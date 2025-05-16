- Crescita
Trade:
1 366
Profit Trade:
637 (46.63%)
Loss Trade:
729 (53.37%)
Best Trade:
54.73 USD
Worst Trade:
-50.50 USD
Profitto lordo:
4 281.31 USD (427 734 pips)
Perdita lorda:
-4 325.35 USD (429 714 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (188.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.95 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.26%
Massimo carico di deposito:
39.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
791 (57.91%)
Short Trade:
575 (42.09%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
6.72 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-187.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-192.29 USD (10)
Crescita mensile:
19.95%
Previsione annuale:
242.08%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
437.18 USD
Massimale:
585.67 USD (90.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.31% (585.67 USD)
Per equità:
55.07% (42.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1365
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-46
|USDJPY
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|USDJPY
|350
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.73 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +188.95 USD
Massima perdita consecutiva: -187.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MarketsVox-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
