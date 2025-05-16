- Crescita
Trade:
69
Profit Trade:
55 (79.71%)
Loss Trade:
14 (20.29%)
Best Trade:
9.76 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
128.50 USD (6 766 pips)
Perdita lorda:
-44.15 USD (2 303 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (24.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.43 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
16.01%
Massimo carico di deposito:
940.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
7.59
Long Trade:
34 (49.28%)
Short Trade:
35 (50.72%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-3.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.12 USD (2)
Crescita mensile:
17.80%
Previsione annuale:
215.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.12 USD (9.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.01% (11.12 USD)
Per equità:
94.12% (97.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|25
|AUDUSDm
|18
|NZDUSDm
|13
|NZDJPYm
|9
|GBPJPYm
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDm
|29
|AUDUSDm
|25
|NZDUSDm
|18
|NZDJPYm
|7
|GBPJPYm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDm
|1.5K
|AUDUSDm
|1.2K
|NZDUSDm
|920
|NZDJPYm
|517
|GBPJPYm
|324
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
