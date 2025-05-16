SegnaliSezioni
Vo Minh Nhut

Bachudaigia

Vo Minh Nhut
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 124%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
55 (79.71%)
Loss Trade:
14 (20.29%)
Best Trade:
9.76 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
128.50 USD (6 766 pips)
Perdita lorda:
-44.15 USD (2 303 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (24.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.43 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
16.01%
Massimo carico di deposito:
940.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
7.59
Long Trade:
34 (49.28%)
Short Trade:
35 (50.72%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
2.34 USD
Perdita media:
-3.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.12 USD (2)
Crescita mensile:
17.80%
Previsione annuale:
215.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.12 USD (9.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.01% (11.12 USD)
Per equità:
94.12% (97.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 25
AUDUSDm 18
NZDUSDm 13
NZDJPYm 9
GBPJPYm 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 29
AUDUSDm 25
NZDUSDm 18
NZDJPYm 7
GBPJPYm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 1.5K
AUDUSDm 1.2K
NZDUSDm 920
NZDJPYm 517
GBPJPYm 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.76 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.43 USD
Massima perdita consecutiva: -10.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 64% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
