- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
90 (32.60%)
Loss Trade:
186 (67.39%)
Best Trade:
1 188.00 BRL
Worst Trade:
-324.00 BRL
Profitto lordo:
16 913.00 BRL (37 135 pips)
Perdita lorda:
-16 362.00 BRL (39 835 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 634.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 202.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.86%
Massimo carico di deposito:
42.28%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
86 (31.16%)
Short Trade:
190 (68.84%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.00 BRL
Profitto medio:
187.92 BRL
Perdita media:
-87.97 BRL
Massime perdite consecutive:
15 (-648.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 730.00 BRL (10)
Crescita mensile:
19.29%
Previsione annuale:
234.10%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 547.00 BRL
Massimale:
2 752.00 BRL (52.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.48% (2 752.00 BRL)
Per equità:
22.77% (418.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25
|157
|WINQ25
|68
|WINJ25
|32
|WINV25
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25
|-420
|WINQ25
|-280
|WINJ25
|-292
|WINV25
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25
|-2.5K
|WINQ25
|-3.6K
|WINJ25
|-1.9K
|WINV25
|5.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 188.00 BRL
Worst Trade: -324 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 634.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -648.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
69%
0
0
USD
USD
4.9K
BRL
BRL
22
99%
276
32%
9%
1.03
2.00
BRL
BRL
39%
1:1