Brayner Elias Vidal Marins

BILLS HADGE

Brayner Elias Vidal Marins
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 69%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
276
Profit Trade:
90 (32.60%)
Loss Trade:
186 (67.39%)
Best Trade:
1 188.00 BRL
Worst Trade:
-324.00 BRL
Profitto lordo:
16 913.00 BRL (37 135 pips)
Perdita lorda:
-16 362.00 BRL (39 835 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 634.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 202.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.86%
Massimo carico di deposito:
42.28%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
86 (31.16%)
Short Trade:
190 (68.84%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.00 BRL
Profitto medio:
187.92 BRL
Perdita media:
-87.97 BRL
Massime perdite consecutive:
15 (-648.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 730.00 BRL (10)
Crescita mensile:
19.29%
Previsione annuale:
234.10%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 547.00 BRL
Massimale:
2 752.00 BRL (52.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.48% (2 752.00 BRL)
Per equità:
22.77% (418.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25 157
WINQ25 68
WINJ25 32
WINV25 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25 -420
WINQ25 -280
WINJ25 -292
WINV25 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25 -2.5K
WINQ25 -3.6K
WINJ25 -1.9K
WINV25 5.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 188.00 BRL
Worst Trade: -324 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 634.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -648.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.