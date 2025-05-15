- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
111 (57.21%)
Loss Trade:
83 (42.78%)
Best Trade:
102.00 USD
Worst Trade:
-60.90 USD
Profitto lordo:
2 361.84 USD (1 394 224 pips)
Perdita lorda:
-1 932.82 USD (888 314 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (166.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
19.67%
Massimo carico di deposito:
14.92%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
122 (62.89%)
Short Trade:
72 (37.11%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
21.28 USD
Perdita media:
-23.29 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-370.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.06 USD (9)
Crescita mensile:
10.81%
Previsione annuale:
131.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
372.94 USD (45.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.58% (208.84 USD)
Per equità:
5.43% (36.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|429
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.00 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +166.39 USD
Massima perdita consecutiva: -370.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
245%
1
8.8K
USD
USD
1.1K
USD
USD
42
0%
194
57%
20%
1.22
2.21
USD
USD
31%
1:200