Thanh Sang Nguyen

Strader SW1

Thanh Sang Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
1 / 8.8K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 245%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
111 (57.21%)
Loss Trade:
83 (42.78%)
Best Trade:
102.00 USD
Worst Trade:
-60.90 USD
Profitto lordo:
2 361.84 USD (1 394 224 pips)
Perdita lorda:
-1 932.82 USD (888 314 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (166.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
19.67%
Massimo carico di deposito:
14.92%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
122 (62.89%)
Short Trade:
72 (37.11%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
21.28 USD
Perdita media:
-23.29 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-370.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.06 USD (9)
Crescita mensile:
10.81%
Previsione annuale:
131.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
372.94 USD (45.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.58% (208.84 USD)
Per equità:
5.43% (36.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 429
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 506K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.00 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +166.39 USD
Massima perdita consecutiva: -370.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 07:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.68% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 00:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 12:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.15 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 12:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Strader SW1
30USD al mese
245%
1
8.8K
USD
1.1K
USD
42
0%
194
57%
20%
1.22
2.21
USD
31%
1:200
Copia

