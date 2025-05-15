SegnaliSezioni
Marchel S Kaligis

Rafanisti Project

Marchel S Kaligis
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
128 (40.25%)
Loss Trade:
190 (59.75%)
Best Trade:
50.00 USD
Worst Trade:
-21.09 USD
Profitto lordo:
906.99 USD (366 567 pips)
Perdita lorda:
-918.66 USD (391 848 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (32.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.57%
Massimo carico di deposito:
58.09%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
167 (52.52%)
Short Trade:
151 (47.48%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
7.09 USD
Perdita media:
-4.84 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-41.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.19 USD (10)
Crescita mensile:
56.30%
Previsione annuale:
683.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.62 USD
Massimale:
215.31 USD (56.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.75% (214.61 USD)
Per equità:
3.48% (7.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 315
US500 2
USOIL 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -12
US500 0
USOIL 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -25K
US500 -120
USOIL 34
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +32.50 USD
Massima perdita consecutiva: -41.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.73 × 229
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 14:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.26 13:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 12:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 12:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 12:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Share of trading days is too low
2025.05.15 13:23
Share of days for 80% of trades is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rafanisti Project
50USD al mese
-4%
0
0
USD
280
USD
20
0%
318
40%
2%
0.98
-0.04
USD
57%
1:500
