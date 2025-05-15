- Crescita
Trade:
318
Profit Trade:
128 (40.25%)
Loss Trade:
190 (59.75%)
Best Trade:
50.00 USD
Worst Trade:
-21.09 USD
Profitto lordo:
906.99 USD (366 567 pips)
Perdita lorda:
-918.66 USD (391 848 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (32.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.89 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
1.57%
Massimo carico di deposito:
58.09%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
167 (52.52%)
Short Trade:
151 (47.48%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
7.09 USD
Perdita media:
-4.84 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-41.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.19 USD (10)
Crescita mensile:
56.30%
Previsione annuale:
683.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.62 USD
Massimale:
215.31 USD (56.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.75% (214.61 USD)
Per equità:
3.48% (7.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|315
|US500
|2
|USOIL
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-12
|US500
|0
|USOIL
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-25K
|US500
|-120
|USOIL
|34
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +32.50 USD
Massima perdita consecutiva: -41.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.73 × 229
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
280
USD
USD
20
0%
318
40%
2%
0.98
-0.04
USD
USD
57%
1:500