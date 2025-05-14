SegnaliSezioni
Filippo Mugnaini

DRAGON TRADER AUDGBP

Filippo Mugnaini
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
485 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
90.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
13 588.42 USD (800 549 pips)
Perdita lorda:
-42.59 USD
Vincite massime consecutive:
485 (13 588.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 588.42 USD (485)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.15%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
4515.28
Long Trade:
485 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
319.05
Profitto previsto:
28.02 USD
Profitto medio:
28.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
3.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (2.40 USD)
Per equità:
12.30% (13 212.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 343
AUDCHF 142
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 13K
AUDCHF 839
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 768K
AUDCHF 32K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 485
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +13 588.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.04 × 27
VantageFXInternational-Live
0.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
5.60 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 3
TickmillUK-Live
18.00 × 1
Weltrade-Real
23.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 14:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 04:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DRAGON TRADER AUDGBP
30USD al mese
14%
0
0
USD
114K
USD
19
100%
485
100%
100%
319.05
28.02
USD
12%
1:200
