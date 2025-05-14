- Crescita
Trade:
485
Profit Trade:
485 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
90.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
13 588.42 USD (800 549 pips)
Perdita lorda:
-42.59 USD
Vincite massime consecutive:
485 (13 588.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 588.42 USD (485)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.15%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
4515.28
Long Trade:
485 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
319.05
Profitto previsto:
28.02 USD
Profitto medio:
28.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
21.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
3.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (2.40 USD)
Per equità:
12.30% (13 212.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|343
|AUDCHF
|142
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|13K
|AUDCHF
|839
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|768K
|AUDCHF
|32K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +90.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 485
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +13 588.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.04 × 27
|
VantageFXInternational-Live
|0.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|5.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|18.00 × 1
|
Weltrade-Real
|23.00 × 2
Non ci sono recensioni
