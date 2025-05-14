SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sn1thPRO
M Fathin L Albari

Sn1thPRO

M Fathin L Albari
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
FBS-Real-6
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
23 (38.33%)
Loss Trade:
37 (61.67%)
Best Trade:
714.80 USD
Worst Trade:
-1 205.60 USD
Profitto lordo:
10 641.89 USD (50 153 pips)
Perdita lorda:
-10 592.39 USD (46 036 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 787.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 787.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
49.29%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
34 (56.67%)
Short Trade:
26 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
462.69 USD
Perdita media:
-286.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 459.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 528.60 USD (2)
Crescita mensile:
26.38%
Previsione annuale:
320.12%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 185.10 USD
Massimale:
3 284.40 USD (66.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.26% (2 617.40 USD)
Per equità:
60.60% (504.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
archived 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 823
archived -773
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.1K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +714.80 USD
Worst Trade: -1 206 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 787.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 459.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.01 03:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 23:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 14:00
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 07:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 04:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sn1thPRO
30USD al mese
8%
0
0
USD
3.1K
USD
22
88%
60
38%
59%
1.00
0.82
USD
76%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.