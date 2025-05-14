- Crescita
Trade:
60
Profit Trade:
23 (38.33%)
Loss Trade:
37 (61.67%)
Best Trade:
714.80 USD
Worst Trade:
-1 205.60 USD
Profitto lordo:
10 641.89 USD (50 153 pips)
Perdita lorda:
-10 592.39 USD (46 036 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 787.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 787.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
49.29%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
34 (56.67%)
Short Trade:
26 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
462.69 USD
Perdita media:
-286.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 459.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 528.60 USD (2)
Crescita mensile:
26.38%
Previsione annuale:
320.12%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 185.10 USD
Massimale:
3 284.40 USD (66.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.26% (2 617.40 USD)
Per equità:
60.60% (504.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|archived
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|823
|archived
|-773
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +714.80 USD
Worst Trade: -1 206 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 787.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 459.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
