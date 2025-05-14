- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
102 (77.86%)
Loss Trade:
29 (22.14%)
Best Trade:
189.41 USD
Worst Trade:
-435.43 USD
Profitto lordo:
2 420.54 USD (65 490 pips)
Perdita lorda:
-1 295.43 USD (30 185 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (337.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
486.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
6.16%
Massimo carico di deposito:
4.55%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
85 (64.89%)
Short Trade:
46 (35.11%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
8.59 USD
Profitto medio:
23.73 USD
Perdita media:
-44.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-437.28 USD (2)
Crescita mensile:
-5.69%
Previsione annuale:
-68.98%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
743.78 USD (6.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (743.78 USD)
Per equità:
4.03% (475.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +189.41 USD
Worst Trade: -435 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +337.89 USD
Massima perdita consecutiva: -32.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AtlanticPearl-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
For monitoring purposes only.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
47
92%
131
77%
6%
1.86
8.59
USD
USD
6%
1:100