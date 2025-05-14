SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

Vinh Mt Cook

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 11%
AtlanticPearl-Live 1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
102 (77.86%)
Loss Trade:
29 (22.14%)
Best Trade:
189.41 USD
Worst Trade:
-435.43 USD
Profitto lordo:
2 420.54 USD (65 490 pips)
Perdita lorda:
-1 295.43 USD (30 185 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (337.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
486.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
6.16%
Massimo carico di deposito:
4.55%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
85 (64.89%)
Short Trade:
46 (35.11%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
8.59 USD
Profitto medio:
23.73 USD
Perdita media:
-44.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-32.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-437.28 USD (2)
Crescita mensile:
-5.69%
Previsione annuale:
-68.98%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
743.78 USD (6.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (743.78 USD)
Per equità:
4.03% (475.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +189.41 USD
Worst Trade: -435 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +337.89 USD
Massima perdita consecutiva: -32.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AtlanticPearl-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
