- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
403
Profit Trade:
371 (92.05%)
Loss Trade:
32 (7.94%)
Best Trade:
96.98 USD
Worst Trade:
-546.21 USD
Profitto lordo:
5 570.96 USD (5 709 956 pips)
Perdita lorda:
-1 839.69 USD (374 839 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (784.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
877.70 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
308 (76.43%)
Short Trade:
95 (23.57%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
9.26 USD
Profitto medio:
15.02 USD
Perdita media:
-57.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-546.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.21 USD (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
0.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
546.21 USD (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.35% (240.76 USD)
Per equità:
58.12% (3 155.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|73
|XAUUSD
|70
|SP500
|68
|USOUSD
|65
|USDCHF
|47
|XAGUSD
|47
|GBPCHF
|17
|EURUSD
|4
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|3
|NAS100
|2
|NZDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|559
|XAUUSD
|887
|SP500
|620
|USOUSD
|1.1K
|USDCHF
|519
|XAGUSD
|-465
|GBPCHF
|386
|EURUSD
|55
|AUDCHF
|33
|USDJPY
|16
|NAS100
|19
|NZDCHF
|19
|AUDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|5.1M
|XAUUSD
|74K
|SP500
|138K
|USOUSD
|30K
|USDCHF
|-4.6K
|XAGUSD
|-14K
|GBPCHF
|5.3K
|EURUSD
|1.6K
|AUDCHF
|649
|USDJPY
|1.7K
|NAS100
|19K
|NZDCHF
|88
|AUDUSD
|55
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +96.98 USD
Worst Trade: -546 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +784.60 USD
Massima perdita consecutiva: -546.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.00 × 18
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
