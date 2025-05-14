SegnaliSezioni
BanKaiBot
Sebastien Rouille

BanKaiBot

Sebastien Rouille
crescita dal 2025 93%
VantageInternational-Live 6
Trade:
403
Profit Trade:
371 (92.05%)
Loss Trade:
32 (7.94%)
Best Trade:
96.98 USD
Worst Trade:
-546.21 USD
Profitto lordo:
5 570.96 USD (5 709 956 pips)
Perdita lorda:
-1 839.69 USD (374 839 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (784.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
877.70 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
308 (76.43%)
Short Trade:
95 (23.57%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
9.26 USD
Profitto medio:
15.02 USD
Perdita media:
-57.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-546.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.21 USD (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
0.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
546.21 USD (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.35% (240.76 USD)
Per equità:
58.12% (3 155.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 73
XAUUSD 70
SP500 68
USOUSD 65
USDCHF 47
XAGUSD 47
GBPCHF 17
EURUSD 4
AUDCHF 4
USDJPY 3
NAS100 2
NZDCHF 2
AUDUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 559
XAUUSD 887
SP500 620
USOUSD 1.1K
USDCHF 519
XAGUSD -465
GBPCHF 386
EURUSD 55
AUDCHF 33
USDJPY 16
NAS100 19
NZDCHF 19
AUDUSD 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.1M
XAUUSD 74K
SP500 138K
USOUSD 30K
USDCHF -4.6K
XAGUSD -14K
GBPCHF 5.3K
EURUSD 1.6K
AUDCHF 649
USDJPY 1.7K
NAS100 19K
NZDCHF 88
AUDUSD 55
Best Trade: +96.98 USD
Worst Trade: -546 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +784.60 USD
Massima perdita consecutiva: -546.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
1.00 × 18
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
