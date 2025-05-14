SegnaliSezioni
Ralph Kohler

Steady Medium Risk 30p SL NonUS PH

Ralph Kohler
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 118
Profit Trade:
1 520 (71.76%)
Loss Trade:
598 (28.23%)
Best Trade:
198.09 USD
Worst Trade:
-441.75 USD
Profitto lordo:
4 324.58 USD (101 532 pips)
Perdita lorda:
-6 337.42 USD (89 254 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (63.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.09 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
60.10%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
1 465 (69.17%)
Short Trade:
653 (30.83%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-0.95 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-10.60 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-3 410.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 410.48 USD (20)
Crescita mensile:
1.81%
Previsione annuale:
21.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 616.74 USD
Massimale:
3 448.84 USD (16.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.84% (3 448.42 USD)
Per equità:
14.58% (3 381.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.PRO 1931
GBPUSD.PRO 93
GBPCAD.PRO 64
AUDCAD.PRO 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO -132
GBPCAD.PRO 208
AUDCAD.PRO 101
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.PRO 3K
GBPUSD.PRO -1.8K
GBPCAD.PRO 8.2K
AUDCAD.PRO 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.09 USD
Worst Trade: -442 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +63.59 USD
Massima perdita consecutiva: -3 410.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The goal of this signal is to produce a steady 2% per month, with  less than 8% max drawdown.  

This is the first signal I've published.

It trades on the Euro-US Dollar.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 00:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 20:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 19:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 21:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
