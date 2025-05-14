- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 118
Profit Trade:
1 520 (71.76%)
Loss Trade:
598 (28.23%)
Best Trade:
198.09 USD
Worst Trade:
-441.75 USD
Profitto lordo:
4 324.58 USD (101 532 pips)
Perdita lorda:
-6 337.42 USD (89 254 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (63.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.09 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
60.10%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
1 465 (69.17%)
Short Trade:
653 (30.83%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-0.95 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-10.60 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-3 410.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 410.48 USD (20)
Crescita mensile:
1.81%
Previsione annuale:
21.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 616.74 USD
Massimale:
3 448.84 USD (16.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.84% (3 448.42 USD)
Per equità:
14.58% (3 381.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.PRO
|1931
|GBPUSD.PRO
|93
|GBPCAD.PRO
|64
|AUDCAD.PRO
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.PRO
|-2.2K
|GBPUSD.PRO
|-132
|GBPCAD.PRO
|208
|AUDCAD.PRO
|101
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.PRO
|3K
|GBPUSD.PRO
|-1.8K
|GBPCAD.PRO
|8.2K
|AUDCAD.PRO
|2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The goal of this signal is to produce a steady 2% per month, with less than 8% max drawdown.
This is the first signal I've published.
It trades on the Euro-US Dollar.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
20
99%
2 118
71%
60%
0.68
-0.95
USD
USD
15%
1:500